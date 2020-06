Zlaté časy skončily, říká Ecclestone o mzdách jezdců

Formule 1 zavedla a hned i snížila rozpočtový strop. Mzdy jezdců se do něj sice nepočítají, ale i tak zřejmě v důsledku současné situace klesnou.

„Lewis už nikdy nevydělá 50 milionů eur,“ řekl Bernie Ecclestone pro švýcarský Blick. „Všichni jezdci budou muset zásadně ubrat. Zlaté dny skončily!“

Bernie Ecclestone se z Brazílie přesunul do Švýcarska. Na první závod sezóny do Rakouska by sice rád dorazil, ale neudělá to. Jeho manželka Fabiana má v té době porodit dítě.

Bývalý šéf formule 1 se diví, že v Rakousku uvidíme i doprovodné série.

„Formule 1 by pro tuto světovou premiéru stačila. Nyní budou muset být rozšířeny bezpečnostní postupy tak, aby zahrnovaly formuli 2, formuli 3 a Porsche Supercup. Za tímto účelem musíte snížit počet zástupců médií. Zejména sponzoři rozhodně nejsou šťastní.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson