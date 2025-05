Zkusím to a pošlu to tam vnějškem, řekl si Verstappen na startu. Manévr byl vítězný

Klíčovým bodem závodu na italské Imole byl pro čtyřnásobného mistra světa start, kde v nájezdu do první zatáčky odvážným manévrem po vnější straně překonal z pole position startujícího Oscara Piastriho.

Nizozemec následně již jen kontroloval svou pozici a v jubilejním 400. závodě Red Bullu ve formuli 1 dovezl týmu z Milton Keynes vítězství.

O vedení jej nepřipravil ani safety car, který závod zpomalil po technickém problému Andrey Kimiho Antonelliho.

„Start samotný nebyl obzvlášť povedený, ale stále jsem byl na vnější, tedy závodní stopě, takže jsem si říkal 'zkusím to a pošlu to tam vnějškem' a vyšlo to opravdu dobře. To samozřejmě ukázalo naši rychlost, protože jakmile jsem byl na čele, auto bylo dobré a mohl jsem se starat o pneumatiky,“ řekl Verstappen v televizním rozhovoru, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Od pátku jsme se výrazně zlepšili, mám z toho velkou radost. Virtuálního safety caru jsme šikovně využili k zastávce v boxech. I na tvrdé sadě byla naše rychlost dobrá, pak ale vyjel safety car, takže se pole sjelo dohromady. Při restartu jsem to ale zvládl dobře a dovezl to do cíle.

„Na všechno jsem velmi hrdý. Byl to pro nás velmi důležitý týden. Auto fungovalo opravdu dobře. I samotné zvládnutí závodu, rozhodnutí o tom, kdy zajet do boxů a samotné pit stopy byly velmi dobré.“

Cunoda po startu z boxů bodoval

Na bodované desáté místo se po startu z boxů dokázal probojovat Júki Cunoda.

Japonec měl v sobotní kvalifikaci těžkou nehodu v první části. Red Bull na jeho vůz nasadil komponenty jiné specifikace a Cunoda kvůli tomu musel startovat z boxů.