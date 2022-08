Zkusili jsme z obou stran všechno, co bylo v našich silách, říká Seidl o spolupráci s Ricciardem

Australan měl smlouvu pro příští rok a není to tak dávno, co prohlašoval, že u týmu zůstává. Nakonec se ale obě strany dohodly na předčasném konci.

Je zřejmé, že tím, kdo chtěl spolupráci ukončit více, byl McLaren. I proto nebude odchod Ricciarda úplně levnou záležitostí – podle agentury AP jde o 15 milionů dolarů.

Ricciardo sice vyhrál loňskou Velkou cenu Itálie, ale celkově se mu ve srovnání s Norrisem nedaří.

Ředitel týmu Andreas Seidl říká, že odpovědnost za to, jak se věci odehrály, je třeba rozdělit mezi tým i jezdce.

„Nakonec musíme uznat, že se nám to společně nepodařilo i přes veškeré nasazení, které tu bylo ze strany Daniela, ze strany týmu a přes veškeré úsilí, které jsme všichni vynaložili,“ řekl Seidl, kterého cituje Autosport.

Ricciardo u McLarenu (2021 až dosud) Vítězství: 1

Stupně vítězů: 1

Body: 134 (Norris za stejnou dobu 236 bodů)

„Je jasné, že to není výsledek, který jsme chtěli, ale zároveň je důležité, abychom se teď soustředili na zbývajících devět společných závodů a dali do toho jako tým opět všechno.“

„Daniel udělá to samé a pokusí se dokončit naši spolupráci na vysoké úrovni, což by bylo důležité, protože svádíme těsný souboj s vozy Alpine. Rozhodně se chceme vrátit na čtvrté místo v Poháru konstruktérů.“

„Myslím, že je velmi důležité uvést, že z mého pohledu, a myslím, že i ze strany týmu, bylo vynaloženo obrovské úsilí a spousta práce, aby to fungovalo. Totéž se dělo i ze strany Daniela.“

„Nejdůležitější pro mě je, že vždy spolupracujeme s kolegy, ale i se závodními jezdci. Vedeme mezi sebou otevřený, upřímný a transparentní interní dialog.“

„Zkusili jsme z obou stran všechno, co bylo v našich silách. Bohužel se nám to nepodařilo, což je samozřejmě moje zodpovědnost, když jsem ve vedení týmu. Tak to vidím já.“

Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown přiznal, že když Ricciarda najímal, neočekával, že to dopadne takto.

„Myslím, že je férové říct, že jsme všichni překvapeni, že nepřinesl více výsledků a více výkonů jako v Monze. Je jasné, že má fantastický životopis a přišel k nám jako sedminásobný vítěz velkých cen a odchází od nás jako osminásobný vítěz velkých cen s devíti závody k dobru.“

„Kdo ví, co se stane později v tomto roce. Doufejme, že v novém prostředí najde svou formu.“