Zkušenosti, práce s pneumatikami, dynamika. Horner je s Pérezem spokojený

Red Bull má minimálně v rukou Maxe Verstappena silné auto. Týmu by se samozřejmě hodilo, pokud by Pérez dojížděl alespoň v některých závodech před Hamiltonem. Double Red Bullu znamená, že Verstappen navýší náskok o 9 až 11 bodů, což je více než 6 až 8 (v závislosti na bodu za nejrychlejší kolo).

Na druhou stranu Pérez pomáhá sbírat body do Poháru konstruktérů, kde má aktuálně více bodů než Bottas (104 versus 92) a má i jiné přednosti.

„Má za sebou deset let zkušeností,“ řekl o Pérezovi Christian Horner v podcastu Beyond the Grid.

„Má schopnost v závodě spravovat pneumatiky způsobem, který nemá konkurenci. Do sestavy vnáší jinou dynamiku.“

Red Bull to dříve zkoušel s Gaslym a Albonem, ale nevyšlo to. „Pierre i Alex jsou nesmírně nadaní jezdci, ale načasování prostě nebylo správné. Pak to pro ně bylo velmi těžké – kvůli očekáváním a prostředí, ve kterém jste pod velkým tlakem.“

„Byl to odvážný krok, že jsme letos se Sergiem vystoupili z programu. Poprvé od Marka Webbera jsme vzali jezdce mimo juniorský program Red Bullu. Ale vzhledem k tomu, jak se zabydlel a jaké podává výkony, zejména po loňském vítězství v Bahrajnu, by pro něj bylo velmi těžké nebýt ve formuli 1.“

„Myslím, že do boje, který svádíme s Mercedesem, přináší dynamiku. Začíná se to vyplácet. Viděli jste to ve Velké ceně Francie a také v Ázerbájdžánu, kde získal své první vítězství. Způsob, jakým odrazil Lewise, Lewis by pravděpodobně vyhrál ten závod, nebýt Sergia, takže naprosto plní své úkoly.“

Body jezdců Red Bullu