Zkušenost a mládí. Taková by byla ideální jezdecká dvojice podle Maria Andrettiho

Rodina Andrettiových usiluje o vstup do F1 s vlastním týmem. Zda se to podaří, není jisté, nicméně nejslavnější postava rodinného klanu Mario Andretti má o ideální jezdecké sestavě jasno.

Tým, který vede Michael Andretti, mj. bývalý pilot F1 a syn mistra světa z roku 1978, se snaží o vstup do královny motorsportu již delší dobu.

Poté, co nevyšel odkup Sauberu a ani AlphaTauri, usiluje Michael Andretti o získání účastnického místa v F1 s nově vytvořeným týmem. Stále však naráží na odpor některých aktuálních týmů, proto zatím není jisté, že se druhého amerického týmu v F1 v dohledné době dočkáme.

Mario Andretti, jenž má v týmu stále silné slovo, se nyní nechal slyšet, že kdyby mohl vybrat ideální jezdeckou sestavu, padla by volba na Coltona Hertu a Fernanda Alonsa.

„Jeho zkušenosti jsou nezměrné a pro nás by to byla obrovská věc. Myslím, že chce dál závodit a že je stále v nejlepších letech,“ řekl Mario Andretti na adresu Fernanda Alonsa v rozhovoru pro web SoyMotor.com.

„Jedním z jezdců, kteří by na 99 procent byli v týmu, je Colton Herta, ale potřeboval by vedle sebe někoho zkušenějšího. Tím by se tým stal mnohem komplexnějším a právě o tom se nyní v rámci plánu diskutuje,“ vysvětlil jeden z nejuniverzálnějších pilotů historie, který má s Hertou i Alonsem osobní zkušenost.

Zatímco 22letý Herta pro tým Andretti již nyní závodí v IndyCar, 41letý Alonso barvy stáje hájil při svém prvním pokusu vyhrát Indy 500 v roce 2017.