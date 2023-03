Zkrátka neskutečné. Alonso zahájil svou 20. sezónu ve F1 třetím místem

41letý Fernando Alonso svou 20. sezónu ve formuli 1 zahájil ziskem stupňů vítězů při svém prvním startu za Aston Martin, když ve Velké ceně Bahrajnu dojel za red bully na třetím místě.

Dvojnásobný mistr světa startoval do závodu z pátého místa, šance na dobrý výsledek přitom mohl zmařit v prvním kole jeho týmový kolega Lance Stroll, který ve čtvrté zatáčce zezadu vrazil do pneumatiky svého týmového kolegy. Alonso ale situaci ustál.

Alonso se začal posouvat pořadím v posledním stintu, kdy na tvrdé sadě předjel Lewise Hamiltona a následně i svého krajana Carlose Sainze na ferrari. K stupňům vítězů Alonsovi pomohl také technický problém Charlese Leclerca, který pilota Ferrari vyřadil z třetího místa.

„Je to skvělé pro tým. Byl to úžasný víkend. V prvním závodě roku jsme dojeli na stupních vítězů. Je úžasné, co Aston Martin přes zimu dokázal, v prvním závodě jsme měli druhé nejlepší auto. To je zkrátka neskutečné,“ řekl po závodě Alonso.

V prvním kole se přitom Alonso propadl za oba mercedesy až na sedmé místo.

„Samozřejmě bych rád startoval před nimi a pak použil rychlost. Dnes jsme ale neměli nejlepší start. Museli jsme předjet na trati. Bylo to trochu více vzrušující, větší adrenalin. Lidé si to užili a my také.“

Stroll šestý

Formu Astonu Martin potvrdil také druhý pilot týmu Lance Stroll, který se stále zotavuje ze zranění z pádu na kole. Kanaďan s poraněným zápěstím a zlomeným prstem obsadil šesté místo.

„Gratulace mému týmovému kolegovi Lancovi. Před 12 dny měl operaci a teď se všemi bojuje,“ dodal Alonso.