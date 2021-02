Zkoušeli jsme F1 TV Pro. Co nabízí, kolik stojí a jak funguje?

Formule 1 spustila službu F1 TV Pro také pro Česko a Slovensko. Nejedná se o novou službu. F1 TV Pro funguje už nějaký ten čas, ale u nás kvůli platným smlouvám nebyla k dispozici.

Základní informace

V podstatě se jedná o rozšíření u nás již dříve dostupné služby F1 TV Access. V rámci ní získáte přístup k live timingu, záznamům závodů, různým pořadům apod. Aktuálně je k dispozici třeba pěkný seriál o loňské sezóně formule 2.

F1 TV Pro rozšiřuje F1 TV Access zejména o přímé přenosy (viz níže). Je však dobré upozornit, že formule 1 F1 TV Pro nevnímá jako nadstavbu F1 TV Access nebo rozšíření předplatného, ale spíše se dívá na obě služby jako na dva samostatné produkty, což je trochu zvláštní, protože z hlediska nabídky je „Pro“ skutečně nadstavbou „Access“.

Pokud tedy máte F1 TV Access a očekáváte, že vám to při předplacení F1 TV Pro pomůže (například snížením ceny za nespotřebovanou dobu), tak budete zklamáni. Dokonce je vhodné F1 TV Access předem zrušit, protože se zdá, že přechodem na F1 TV Pro se nezruší ani opakovaná platba.

F1 TV Pro stojí v České republice i na Slovensku 49,99 euro ročně nebo 5,99 euro měsíčně. Jedná se o regionální záležitost. Stejně zaplatí také lidé v Polsku. Například ve Švýcarsku, Francii nebo Rakousku stojí služba o 20 euro více.

Přesná cena v korunách se samozřejmě liší podle aktuálního kurzu koruny vůči euru. Na přelomu ledna a února jsme za roční předplatné zaplatili 1 336 Kč.

F1 TV Pro si předplatíte na webu služby. Pokud už máte registrovaný účet nebo třeba přímo F1 TV Acces, stačí vpravo nahoře kliknout na ikonku panáčka, poté na Manage account. V My Subscription zrušíte službu Access (necháte ji doběhnout). V části My Account – Buy Now pak koupíte F1 TV Pro.

Bohatý archív

K dispozici je řada dokumentů a pořadů. V části Archive pak naleznete archív závodů za předešlé roky – poslední sezóny jsou k dispozici v kompletní podobě, u těch hodně starých jsou k dispozici vybrané závody nebo sestřihy. Hned teď se můžete podívat třeba na Brazílii 2008, Kanadu 2011 apod.

F1 TV Access: live timing, pořady, archív závodů

F1 TV Pro: totéž + přímé přenosy a jejich záznamy

Rozdíl oproti televizi

Výše uvedené je k dispozici také u F1 TV Access. V případě F1 TV Pro najdete v průběhu závodních víkendů obrovské množství přímých přenosů. Jak se liší od toho, co můžete vidět v televizi? Ve dvou směrech.

Prvním je větší nabídka. Kromě kompletního programu F1 můžete sledovat i tiskové konference nebo tréninky a kvalifikace formule 2, formule 3 a závodů Porsche.

Druhým je rozšíření přenosu o další streamy a data. Fungují v průběhu celého víkendu ale jen u F1. Při přenosech doprovodných sérií lze sledovat jen jeden standardní stream.

Režimy:

Pit lane: odlišný komentář a také prostředí. Kromě hlavního streamu vidíte i další dva – většinou výběr nejdůležitějších onboardů.

Tracker: Pomoci něj můžete sledovat pozice všech vozů na trati.

Data: V podstatě se jedná live timing, ale trochu odlišný od toho klasického. Pěknějším způsobem jsou v něm ukázány pneumatiky. Vidíte, na jakých pneumatikách jezdec jede, na jakých jel a délku aktuálního stintu.

Pěknou drobností je změna oproti startu (o kolik pozic si jezdec polepšil či pohoršil oproti startu). V přenosu se tato informace občas objeví, ale tady ji vedle zkratky jezdce vidíte stále. Také vidíte, zda má aktivní DRS.

V průběhu kvalifikace zde zase najdete minisektory – tři velké sektory se rozdělí na další menší. Minisektory neukazují čas, ale jen to, zda se v nich jezdec zlepšil, zajel osobní maximimum nebo nejrychlejší čas.

Dole je pak jednoduchá animace rozestupů vozů na trati.



Data během kvalifikace (vlevo) a závodu.

Onboardy: Můžete si zapnout onboard kameru na jakémkoliv voze a to v tréninku, v kvalifikaci i závodě. Kamera dokonce funguje i v době, kdy je jezdec v autě ale stojí v boxech.



Onboard záběry – v tomto případě z vozu Daniela Ricciarda.

Přepínání mezi různými režimy je velmi rychlé a snadné. Upozorňujeme, že Tracker i Data fungují jako videa, takže na rozdíl od klasického live timingu tam očekáváme zpoždění. Ke zpoždění bude docházet u všech streamu, ale zpoždění se nevyhnete ani při klasickém sledování přes internet, kabelovou či satelitní televizi.

Mobilní aplikace

F1 TV Pro má samostatnou aplikaci s názvem F1 TV. Je k dispozici pro Android a iOS:

Doporučujeme registraci a platbu uskutečnit prostřednictvím počítače a poté se přihlásit (přihlašovací údaje jsou stejné) v mobilní aplikaci. Možný je také opačný postup. V takovém případě se ale na webu odhlaste a smažte cookies.

Aplikace F1 TV v podstatě nabízí totéž, co webové rozhraní. Je zde ale jeden velký rozdíl – formule 1 ho označuje jako Battle Mode. V aplikaci ho najdete jako bílé plus v červeném kolečku. V tomto režimu si můžete na displeji telefonu pustit dva streamy současně: například klasický stream a onboard konkrétního jezdce, onboardy dvou jezdců apod.



Mobilní aplikace: vlavo pit lane, vpravo battle mode



Onboardy v mobilní aplikaci

Je F1 TV Pro v TV?

Předpokládáme, že formuli 1 většina čtenářů sleduje z pohodlí gauče v televizi. Bohužel v tomto ohledu F1 TV Pro příliš nedostojí svému názvu.

Aplikace pro smart televize k dispozici není, nebo o ní nevíme. U aplikace pro operační systém Android je však uvedeno, že bude brzy i pro televizi, takže pokud máte Android TV, můžete se asi těšit.

Alternativním řešením je streamovat F1 TV Pro do televize z počítače nebo notebooku. Obě zařízení můžete propojit HDMI kabelem. Pokud má vaše televize Wi-fi, mělo by jít i bezdrátové propojení – návodů naleznete na internetu dost.

Pokud máte starší televizi, která Wi-fi nemá, nebo se vám propojení nepodaří, existuje ještě možnost zvaná Chromecast. Zařízení od Google stojí něco přes 1000 Kč. Potřebujete k němu chytrý telefon, wi-fi síť doma a u televize HDMI a USB připojení. Na značce televize nebo jejím další vybavení nezáleží.

Chromecast udělá z každé televize chytrou nebo chytřejší. Podporují ho různé aplikace a to včetně O2TV, Skylinku, Youtube, HBO, Netflixu, dokonce i aplikace od WEC. Například u Netflixu si v aplikaci v mobilním telefonu vyberete pořad, který chcete sledovat, zmáčknete ikonku Chromecastu a pořad se začne přehrávat v televizi – mobil funguje jen jako ovládač.

Mobilní aplikace F1 TV Chromecast nepodporuje. Můžete ale spustit stream v notebooku. Pokud to uděláte v prohlížeči Chrome, tak stačí jen kliknout vpravo nahoře na tři tečky, dát Odeslat a vybrat Chromecast. Pokud dáte stream na celou obrazovku, prohlížeč vám nabídne přehrávání přímo přes Chromecast. V notebooku si pak můžete v další záložce spustit třeba live timing.



F1 TV Pro v televizi (přes Chromcast)

A co zvuk?

Komentář je k dispozici v angličtině od Sky Sports, takže na skutečně profesionální úrovni. K dispozici jsou také komentáře ve španělštině, francouzštině nebo němčině.

Pustit si můžete také týmová rádia, která nejsou (na rozdíl od vysílání v televizi) cenzurována. Po celou relaci můžete poslouchat týmové rádio svého oblíbeného jezdce. Zvuk se přepíná ikonkou mikrofonu vpravo dole.



Výběr zvukové stopy

K čemu je F1 TV dobrá?

F1 TV je vhodnější spíše jako doplněk než pro plnohodnotné sledování. Využít se dá pro různé účely:

Můžete sledovat onboard preferovaného jezdce, lepší data, další záběry, které nejsou v televizi.

Můžete sledovat závod odkudkoliv – na chatě, při návštěvě tchyně apod. Stačí vám aplikace a wi-fi (sledování přes mobilní data asi vhodné nebude).

Zpětný pohled. Všechny záběry a data jsou také v archívu. Po kvalifikaci si tak můžete například pustit onboard záběry libovolného jezdce a zjistit, proč a kde ztratil na týmového kolegu.

Předsezónní testy

F1 TV Pro nabízí také předsezónní testy – kompletní záběry od první do poslední minuty i s komentářem. Během testů je samozřejmě k dispozici pouze jeden stream. Pokud chcete F1 TV použít jen pro testy, můžete si zvolit měsíční předplatné. Pokud ho aktivujete v průběhu března, stihnete v rámci něj i závod v Bahrajnu.



Záznam loňských předsezónních testů

Počet zařízení

F1 TV Pro můžete mít na šesti zařízeních. Podle webu F1 můžete být současně přihlášení na třech z nich, ale živý stream lze sledovat jen na jednom – můžete však sledovat například na mobilu stream a v notebooku live timing. Battle mode se bere jako jeden stream.

Mohu sledovat, když mám...

Spousta lidí si F1 TV Pro spojuje s konkrétním operátorem. Z článku je to asi patrné, ale raději to připomeneme – službu nabízí přímo formule 1. Je jedno, jakým způsobem sledujete televizní vysílání.