Graeme Lowdon vytvořil z velkého množství písmenek na psacím stroji obraz Lewise Hamiltona.

Lowdon působil ve F1 v týmu Manor. Ve funkci skončil v roce 2015 po neshodách s majitelem týmu Stephenem Fitzpatrickem. Později se vrátil do Manor Motorsport a dohlížel program ve WEC.

I’m staying in and I’m staying occupied! I’m not the best letter-writer so this weekend I typed this picture of six-time F1 World Champion @LewisHamilton on a typewriter (well, why not!). 2nd pic shows a closer look. I hope you like it! Stay safe, stay in, stay healthy. pic.twitter.com/b4HXYuOPyK