ŽIVĚ: Valentino Rossi v Dubaji debutuje v barvách BMW!

Už je to lednová tradice. Světovou motoristickou sezonu otevírá čtyřiadvacetihodinovka šampionátu 24H Series na okruhu v Dubaji. Letošní ročník je ovšem výjimečný, zúčastní se ho totiž i legenda MotoGP.

Devítinásobný mistr světa silničních motocyklů Valentino Rossi bude i letos závodit v různých seriálech pro belgickou stáj WRT, ovšem už nikoliv v barvách Audi.

WRT se stalo tovární stájí BMW, které podepsalo smlouvu i s Rossim. Ital se tak stal oficiálně továrním pilotem bavorské automobilky a letošní čtyřiadvacetihodinovka v Dubaji bude jeho prvním závodem za volantem speciálu BMW M4 GT3.

Rossi se bude v kokpitu střídat s bývalým pilotem DTM Maximem Martinem, někdejším pilotem F2 Seanem Gelaelem, Němcem Maxem Hessem a britským amatérem Timothym Whalem.

Startovní listina dubajské čtyřiadvacetihodinovky čítá téměř 90 startujících vozů, o celkové vítězství bude bojovat celkem 21 posádek speciálů GT3, šanci tak má i Rossi.

24 hodin v Dubaji startuje ve 12:00 a celý závod budete moci sledovat živě zde:

Bude testovat prototyp

Rossiho letos čekají starty s vozem GT3, nicméně ke konci roku by se mohl dostat ještě o úroveň výše. Tedy minimálně při testování.

Šéf BMW M Motorsport Andreas Roos totiž pro Autosport potvrdil, že bavorská značka třiačtyřicetiletému Italovi umožní vyzkoušet si prototyp BMW M Hybrid V8. Ten byl postaven podle technických pravidel LMDh a letos s ním bude BMW působit v zámořském seriálu IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

V roce 2024 však BMW s tímto vozem plánuje rovněž vstup do WEC, Rossimu by se tak mohly otevírat dveře jak do Daytony a na Sebring, tak do Le Mans.