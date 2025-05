Zítra to bude těsný souboj, říká po pátku Piastri

Nejrychlejší čas zajeli v obou trénincích jezdci McLarenu, kteří si to v neděli rozdají o vedení v šampionátu. Piastri má náskok jen tři body.

Lando Norris byl v prvním tréninku první. V tom druhém skončil na čtvrtém místě se stejným časem jako třetí Verstappen.

„V FP1 jsem se cítil lépe než ve FP2. Zkoušeli jsme různé věci a budeme pokračovat ve snaze se zlepšovat,“ řekl Norris, kterého cituje racingnews365.com.

„Jsou to drobnosti, ale něco, co nám vždy jde dobře, je to, že přijdeme s dobrým výchozím nastavením. Pak je ale těžké se posunout dál, což je vlastně dobré.“

„Ale právě to nám umožňuje zkoušet různé směry, různé věci a získat lepší cit.“

Piastri byl ve druhém tréninku nejrychlejší. „Bylo to trochu jako na houpačce, ale skončili jsme pozitivně,“ řekl Piastri, kterého cituje Motorsportweek. „Naši soupeři vypadají rychle, myslím, že Verstappen byl rychlý celý den, Ferrari tam bylo, Mercedes se ukázal na konci, takže ano, zítra to bude těsný souboj. Ale určitě je ještě pár věcí, na kterých musíme zapracovat.“

„Očekávali jsme, že Red Bull bude rychlý, takže to není žádné velké překvapení, ale snažíme se prostě udělat auto o něco rychlejší, to je vše.“

„Dnes jsme vyzkoušeli pár věcí. Některé byly dobré, některé ne tak moc, ale učíme se, takže si myslím, že to byl dobrý den.“