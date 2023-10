Získat titul v japonské super formuli je pro mě nyní velmi důležité. Výsledek může mít vliv na moji kariéru, tvrdí Lawson

Po pěti odjetých velkých cenách v roli náhradníka za Daniela Ricciarda se Liam Lawson opět začíná soustředit na boj o titul v japonské super formuli.

Vše nasvědčuje tomu, že GP Kataru, která byla na programu během minulého víkendu, byla pro Liama Lawsona na delší dobu posledním závodem ve formuli 1.

Pro nadcházející GP USA by se do kokpitu vozu týmu AlphaTauri měl vrátit uzdravený Daniel Ricciardo, takže se Lawson vrátí do role náhradníka.

Přesto Novozélanďana minimálně dva závody letos čekají – konkrétně v japonské super formuli, ve které mu v průběžné klasifikaci patří druhá příčka. Na lídra šampionátu, Japonce Mijatu, dvě jízdy (obě se pojedou během jednoho víkendu v Suzuce) před koncem sezony ztrácí osm bodů.

Na otázku Autosportu, jak je pro něj zisk titulu v super formuli důležitý, Lawson odpověděl:

„Je to pro mě hodně důležité. Opravdu velmi."

Novozélanďan, který v F1 během pěti závodů zanechal velmi dobrý dojem a v Singapuru si dokonce dojel pro dva body, je navíc přesvědčen, že výsledek sezony v Japonsku pro něj může být zásadní i do budoucna.

„Myslím, že může mít velký vliv na moji kariéru, zejména s ohledem na to, jak probíhal poslední víkend (v Kataru),“ uvedl Lawson, který na základě rozhodnutí Red Bullu v příští sezoně v F1 nejspíše jezdit nebude. I v roce 2024 totiž budou pro AlphaTauri závodit Daniel Ricciardo a Júki Cunoda.

Lawson rovněž nastínil, jaký program ho nyní po ztrátě dočasné závodní sedačky v F1 čeká.

„Budu v Austinu (kde se jede další velká cena, pozn. red.). Odtud poletím do Japonska na náš poslední závodní víkend v super formuli. Mezitím se budu připravovat jen na něj a samozřejmě budu mít i povinnosti s Red Bullem,“ přiblížil 21letý závodník, kterého mrzí, že mu jeho letošní rozlučka s F1 v Kataru příliš nevyšla.

„Samozřejmě chcete skončit pozitivně, skončit tímto způsobem je těžké. Je to něco, na co se musíme ještě podívat. První závody přitom vyšly velmi dobře, posouvali jsme se, ale tentokrát (v Kataru) jsme se trápili. Je to zklamání, že jsem moji sérii závodů ukončil zrovna takto,“ dodal Lawson, který GP Kataru dokončil na posledním sedmnáctém místě.