Získat sedačku v F1 pro příští sezonu pro mě bude velmi těžké, uvědomuje si Colapinto

Když se Williams po Velké ceně Nizozemska rozhodl nahradit Logana Sargeanta Francem Colapintem, nebyla na Argentice kladena příliš velká očekávání.

Jihoameričan se však své šance v F1 zhostil velmi dobře a v prvních třech závodech rozhodně nezklamal. V Baku si dokonce dokázal dojet pro čtyři body za osmou příčku a navíc se mu tehdy podařilo v kvalifikaci porazit i jeho zkušenějšího týmového kolegu Alexandera Albona, což byl počin, který se předtím jeho předchůdci nikdy nepodařil.

Přesto všechno je však nepravděpodobné, že by se měl Colapinto objevit na startu příští sezony.

Do Williamsu totiž z Ferrari dorazí Carlos Sainz a své jezdecké sestavy mají vyřešené i téměř všechny ostatní týmy. Volno je už jen u stáje RB, u které však místo nejspíš zaujme některý z juniorů Red Bullu (nejspíš Liam Lawson), a u Sauberu.

Ze slov Colapinta je však patrné, že ani on sám v zisk sedačky u švýcarské stáje, ze které se v roce 2026 stane tovární tým Audi, příliš nevěří.

„Mým snem je zůstat ve formuli 1. Jdu však závod od závodu,“ řekl Colapinto v podcastu The Fast and the Curious.

„Letos jsem dostal úžasnou příležitost, které jsem se chopil oběma rukama. Přišel jsem sem, abych zůstal, taková je realita, takže ze sebe vydávám maximum a snažím se všem ukázat, čeho jsem schopen a že si místo ve formuli 1 zasloužím,“ prohlásil dále první Argentinec od roku 2001.

„Momentálně se mi daří, takže se vše ubírá správným směrem. Vyhlídky na zisk sedačky však nevypadají moc dobře. O roce 2025 tedy vůbec nepřemýšlím a plně se soustředím na tento rok. Na přemýšlení o tom, co budu dělat, bude čas v prosinci, tedy až skončí sezona,“ dodal na téma své budoucnosti v F1 Colapinto.