Získat body hned při debutu pro mě bylo důležité. Lidé na mě změnili názor, tvrdí Čou

Kuan-jü Čou má za sebou debutovou sezonu v F1. I když získal podstatně méně bodů než jeho kolega z Alfy Romeo Valtteri Bottas, podařilo se mu podle jeho slov dosáhnout toho, co si přál.

Více než 70 let si musela nejlidnatější země světa počkat na to, než se dočkala svého prvního zástupce ve formuli 1.

Čekání ukončil až letos na jaře v Bahrajnu Kuan-jü Čou, který tehdy hned první příležitost využil k tomu, aby získal svůj mistrovský bod v královně motorsportu.

Podle slov Číňana to pro něj byl velmi zásadní moment.

„Bylo to pro mě důležité. Po tom všem, co jsem zažil během předchozí zimy,“ řekl Čou v rozhovoru pro Autosport.

„Když jsem byl potvrzen (jako nový jezdec, pozn. red.), spousta lidí, kteří mě neznají, se mě snažila soudit jen na základě mé národnosti. A to není něco, co by bylo úplně příjemné řešit ve chvíli, kdy si plníte svůj sen,“ popsal čínský závodník.

„Pak ale přišel první závod, ve kterém jsem získal bod, díky čemuž jsem se jich zbavil (kritických hlasů, pozn. red.) Hodně pro mě znamená, když mohu mluvit výkony na dráze a získat si tak lidi na svoji stranu.“

Koncem září pak přišel pro Čoua další důležitý moment – stáj Alfa Romeo oznámila, že s ním prodlužuje smlouvu o další rok. V tomto případě již rodák ze Šanghaje žádné negativní reakce nezaznamenal.

„Byl jsem za to vděčný. Po tom, čím jsem si prošel v předchozích letech, jsem dosáhl toho, čeho jsem chtěl,“ přiznal Čou.

Zlom v Kanadě

Z bodového hlediska sice Čou za týmovým kolegou Valterri Bottasem výrazně zaostal (Bottas jich získal 49, Čou 6), v průběhu sezony se mladý Číňan zkušenému Finovi postupně přibližoval.

Velký průlom Čou zaznamenal v červnu v Kanadě, kde se v deštivých podmínkách poprvé dostal až do závěrečné části kvalifikace a v neděli dojel osmý.

„Bylo to něco, co bych vůbec nečekal. Trať v Kanadě je těžká. Je téměř jako městský okruh, kde kvůli bariérám není prostor pro chyby, a to ani při výjezdech ze zatáček. Po předchozích třech výpadcích to pro mě byl určitě zlomový moment,“ hodnotil 23letý závodník.