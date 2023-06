Získali jsme top inženýra, začne pro nás pracovat od roku 2025, chlubí se Ferrari

Týmový boss Scuderie Ferrari Frédéric Vasseur prozradil, že se stáji z Maranella podařilo získat významnou personální posilu. Jméno nové posily ale neprozradil.

V souvislosti s personálními změnami bylo v případě Ferrari v posledních týdnech slyšet především o odchodech.

Z Maranella odešel do McLarenu aerodynamik David Sanchez, zatímco sportovní ředitel týmu Laurent Mekies zamíří po sezoně do stáje AlphaTauri.

Týmový boss Frédéric Vasseur nicméně během GP Kanady při rozpravě s novináři prozradil, že se Ferrari podařilo získat renomovaného inženýra, jehož jméno je prozatím neznámé.

„Před několika týdny jsme podepsali nového top pracovníka, který se k nám připojí v roce 2025 (kvůli konkurenční doložce nemůže do Ferrari přijít okamžitě, pozn. red.). Bude pracovat na voze v letech 2025 a 2026,“ uvedl Vasseur, kterého cituje Autosport.

„Zdá se, že je to dlouhé čekání, ale na druhou stranu, když to neuděláme hned, bude to za půl roku ještě horší. V F1 to tak chodí,“ je smířen Francouz.

Letošní vůz má potenciál

I když se letos Ferrari nedaří tak, jak by si v Maranellu představovali, neznamená to, že by Vasseur ztrácel důvěru v aktuální vůz italské stáje, ve kterém stále vidí potenciál.

„Nevzdávám to, protože vylepšit letošní vůz pro nás znamená to, abychom pochopili dosavadní chyby a dále se jich vyvarovali. Monopost vyvíjíme takovým směrem, abychom dosáhli konzistence a aby se nám s ním jezdilo o něco lépe. Krok za krokem jdeme správným směrem,“ dodal šéf Ferrari.