Získá Scuderia Praha čtvrtý triumf? Sledujte živě 24h v Portimau!

Scuderia Praha startuje ve třídě A6-PRO pro profesionální posádky vozů GT3 a s rudým vozem s českou vlaječkou bude během čtyřiadvaceti hodin závodit tradiční trojice Jiří Písařík, Josef Král, Matteo Malucelli.

Mezi největší konkurenty Scuderie v boji o celkový triumf bude bezpochyby patřit francouzský tým IDEC Sport Racing, který jsme s prototypem Oreca 07 Gibson LMP 2 mohli vidět i v Le Mans. V Portimau tato stáj nasadí vůz Mercedes AMG GT3, jehož posádku budou tvořit otec a syn Patrice a Paul Lafarguovi, Dimitri Enjalbert a také sám týmový šéf a bývalý pilot továrního týmu Peugeot ve třídě LMP 1 Nicolas Minassian.

Velmi rychlé bude na trati i Ferrari německé stáje Wochenspiegel Team Monschau, která s italskými vozy závodí v německé vytrvalostní sérii VLN na Nürburgringu Nordschleife.

Během závodního víkendu na portugalském okruhu Portimao si také odbude závodní premiéru nová generace vozu Mercedes AMG GT3, která začne na globální scéně GT3 hromadně závodit v příštím roce.

❗ NEW ENTRY ❗

Mercedes-AMG Team Driving Academy enters the Hankook 24H PORTIMAO 2019 with their Mercedes-AMG GT3 Evo



🇩🇪 Driver line-up 👇

🇩🇪 #HubertHaupt

🇩🇪 #MaximilianBuhk

🇩🇪 #KennethHeyer

🇺🇸 #CharlesPutman

🇳🇱 #RikBreukers pic.twitter.com/uGNcTiHErT