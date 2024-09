Získá druhou sedačku u Sauberu nováček? Naší volbou by mohli být i Pourchaire či Bortoleto, říká Binotto

Z 20 míst na startovním roštu pro sezonu 2025 jich je 90 procent již obsazeno. Poslední dvě volné sedačky zbývají u stáje RB a u Sauberu.

Zatímco u RB je víceméně jisté, že místo získá jeden z jezdců, kteří jsou pod smlouvou Red Bullu již nyní (ať už si stáj nechá Daniela Ricciarda, nebo zda jej nahradí rezervní pilot Liam Lawson), u Sauberu je situace podstatně otevřenější.

Švýcarská stáj, která se v roce 2026 stane továrním týmem Audi, v současné chvíli zvažuje hned několik jmen, které by mohly doplnit již potvrzeného Nika Hülkenberga.

V posledních týdnech se sice jako hlavní kandidát jevil zkušený Valtteri Bottas, který barvy Sauberu hájí již nyní, ale jak nyní naznačil šéf projektu Audi pro F1 Mattia Binotto, přednost nakonec může dostat někdo jiný.

Konkrétně by se mohlo jednat o Théa Pourchaira, úřadujícího mistra F2, který je zároveň rezervním pilotem Sauberu, či o Gabriela Bortoleta, jenž bojuje o titul v tzv. předpokoji F1 letos. Otázkou ale je, zda by v případě Brazilce nebylo překážkou, že je součástí juniorského programu McLarenu...

„Théo je náš záložní jezdec, je již součástí rodiny a nepochybujte o tom, že je v našem seznamu. Gabriel si pak velmi dobře vede v F2. Myslím, že se ukázal jako velký talent a určitě se díváme na to, jak se mu daří, stejně jako na mnoho dalších,“ prozradil Binotto, kterého cituje web PlanetF1.

„Na seznamu máme mnoho jezdců s velkým potenciálem, znalostmi a velkými zkušenostmi. Jde o to, že je třeba posoudit, co je pro nás nejdůležitější v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, a následně postupovat podle jasného plánu. Zatím na to ale nemám odpověď,“ dodal Ital.