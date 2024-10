Zisk devátého místa mě překvapil, říká po startu z posledního místa Lawson

Liam Lawson si v obnovené premiéře ve formuli 1 dojel pro devátou příčku poté, co startoval z úplně poslední řady.

Liam Lawson se během uplynulé Velké ceny USA přesně po roce vrátil do F1, když v kokpitu stáje RB nahradil Daniela Ricciarda.

Závodník z Nového Zélandu přitom neměl před svým comebackem úplně ty nejlepší vyhlídky.

Kvůli penalizaci za nadlimitní výměnu několika dílů (šlo například o spalovací motor či turbo) totiž musel do závodu startovat až z posledního místa, které tentokrát, po startu George Russella z pit lane, představovala devatenáctá pozice.

Lawson se však s nastalou výzvou dokázal velmi dobře vyrovnat, když podobně jako již zmíněný Russell a nováček Franco Colapinto, dokázal skvěle využít strategie startu na tvrdých pneumatikách.

Ta se v kombinaci s dobrou prací s pneumatikami ukázala jako velmi efektivní a pomohla Lawsonovi k posunu o deset míst na konečnou devátou příčku.

„Byl to dobrý závod, upřímně řečeno jsem takový ani nečekal,“ prohlásil Lawson po dojezdu s tím, že měl radost z povedeného startu i úprav, který tým na voze před závodem udělal.

„Auto bylo opravdu výborné a dělalo přesně to, v co jsme doufali. Tvrdé pneumatiky nám vyhovují, takže jsme měli dobré tempo,“ pochvaloval si Lawson.

„Celý tým vynaložil velké úsilí k tomu, aby mě na závod připravil, vzhledem k tomu, že to pro mě byl návrat, za což všem patří velký dík,“ dodal staronový pilot stáje z italské Faenzy.

Cunoda svůj závod označil za frustrující

Až pět míst za Lawsonem dojel do cíle jeho zkušenější kolega Júki Cunoda, jenž doplatil nejen na zřejmě horší strategii, ale i na jezdeckou chybu.

„Tentokrát to pro mě byl těžký a frustrující závod. Startoval jsem na středně tvrdých pneumatikách, zatímco (někteří) jezdci měli odlišné strategie. Ještě se na to podíváme, abychom pochopili, zda se něco dalo udělat lépe,“ uvedl v cíli Cunoda.

„Ve druhé části závodu jsem také udělal chybu, když jsem v první zatáčce ztratil kontrolu nad vozem a roztočil se, což mi rozhodně nepomohlo. Byl to velmi zvláštní moment a nejsem si jistý, co se tam stalo, takže to určitě budeme muset přezkoumat. V Mexiku se každopádně vrátím silnější,“ uzavřel japonský pilot.