Zemřu a upadnu v zapomnění, myslí si Ecclestone

89letý Brit má za sebou bohatou kariéru ve světě motorsportu. Byl manažerem jezdců, v roce 1972 koupil tým Brabham a provozoval jej dalších patnáct let. Od 70. let 20. století stál v čele formule 1 až do začátku roku 2017, kdy F1 koupilo americké konsorcium Liberty Media.

V rozhovoru v podcastu Beyond the Grid pro oficiální stránky formule 1 Ecclestone přiznal, že jeho odkaz bude podle něj zapomenut.

„Vytratím se a jako většina lidí budu během pár měsíců zapomenut. Nikdo si nepamatuje. Svět se posouvá. Svět se nyní pohybuje mnohem rychleji než před dvaceti lety. Pro lidi je snadné jít po nových věcech a nových nápadech,“ řekl Ecclestone.

Ecclestone, který se stále na vybraných velkých cenách objevuje v paddocku formule 1, se také zastavil nad pravidelným opomenutím šestinásobného mistra F1 Lewise Hamiltona na seznamu osobností vyznamenaných britskou královnou na Nový rok a prozradil, že sám v minulosti odmítl titul.

„S těmito věcmi nijak zvlášť nesouhlasím. Myslím, že asi před 20 lety jsem dostal příležitost a odmítl jsem to. Nemyslím si totiž, že bych dělal věci, které si od kohokoli zaslouží jakékoli uznání. Při všech věcech, které jsem dělal, jsem nedělal něco dobrého pro zemi. Pokud k tomu náhodou došlo, že bych udělal pro zemi něco dobrého, tak dobře. Ale nebyl to můj záměr,“ řekl a vysvětlil to na Hamiltonově příkladu.

„Určitě odvedl skvělou práci pro Anglii. Na druhou stranu, stejně jako já, se nikdy nerozhodl udělat něco dobrého pro Anglii. Rozhodl se udělat něco dobrého pro to, co chtěl dělat.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson