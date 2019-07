Ze zákulisí souboje mercedesů. Safety car nic nezměnil, říká Hamilton

Pokud nepočítáme start, tak se nestává moc často, že si to jezdci Mercedesu rozdají na trati o vítězství. Od začátku dominance Mercedesu v roce 2014 bychom podobných přímých soubojů napočítali poměrně málo. V Silverstonu k tomu došlo. Hamilton se dostal před Bottase, ale ten mu to hned zase vrátil.

Těsný souboj začal vlastně už v sobotu. Bottas získal pole position s nejtěsnějším rozdílem za posledních několik let. Hamilton nedokázal své nejrychlejší časy poskládat do jednoho kola. V opačném případě by stál na pole position on.

Hamilton byl v závodě patrně o něco rychlejší, ale na první místo mu pomohl safety car. Při něm Hamilton stavěl ve 20. kole a přezul na tvrdé pneumatiky. Bottas byl v boxech o čtyři kola dříve a vzhledem k tomu, že přezouval ze středních na střední, bylo jasné, že bude stavět ještě jednou.

Vše se upeklo před závodem

Podle Toto Wolffa se na briefingu před závodem diskutovalo o tom, zda dostane jezdec na druhém místě nějakou jinou strategii. Pokud by měli oba jezdci stejnou, tak by závod v podstatě skončil dříve, než by začal (ačkoliv to nakonec nebyla tak úplně pravda, jak ukázal souboj přímo na trati).

„Proto jsme se rozhodli, že jezdec na druhém místě bude mít posunutou strategii s tvrdou pneumatikou uprostřed,“ řekl Toto Wolff. „Nebyli jsme si zcela jisti, zda to bude na jednu zastávku. Přemýšleli jsme spíše o dvou a to i z důvodu nedostatku dat o tvrdých pneumatikách. A tak to i dopadlo.“

„Je zřejmé, že oba jezdci jeli skvělý závod a oba si zasloužili vyhrát, ale safety car to otočil ve prospěch jednoho jezdce.“

Vyhrál bych stejně, věří Hamilton

Lewis Hamilton po závodě řekl, že výjezd safety caru vliv neměl. „Chystal jsem se udělat jednu zastávku a on byl na dvou, takže by to neudělalo žádný rozdíl,“ řekl Hamilton.

„Když zastavil v šestnáctém kole, můj plán byl vykompenzovat to, jak to jen šlo, takže jsem si myslel, že jsem mohl jet ještě čtyři kola, nebo tak nějak.“ Podle Hamiltona by se tak jeho zastávka odehrála okolo 20. kola bez ohledu na safety car.

„Myslím, že když vyjel z boxů, byl sedm desetin v mém okně, takže kdybych zastavil, měl by být sedm desetin vpředu. Pak to vzrostlo na jednu sekundu, jednu a půl a zůstal kolem jedné a půl až dvou.“

„Kdybych udělal další kolo, tak by to bylo možná dva a půl a já bych vyjel na své čerstvé sadě tvrdých pneumatik a mohl bych čekat za ním, kdybych chtěl. On by musel zastavit, takže by tam byla 21 sekundová mezera. Takže to vlastně nic nezměnilo.“

Podle Hamiltona byla jeho strategie riskantnější, protože Mercedes neměl moc informací o tvrdých pneumatikách, což potvrdil i Toto Wolff, jak píšeme výše.

Hamilton nechtěl do boxů

Divák si určitě povšiml cvičení mechaniků ke konci závodu. Čekali na Hamiltona, ale ten nezastavil. Do boxů zajel jen Bottas, který musel, aby nazul jinou než střední směs.

„Proč riskovat?“ položil Hamilton řečnickou otázku ohledně druhé zastávky. „Měl jsem tam okno na zastávku, ale je potřeba zvládnout vjezd do boxů a zastávku. Na mechaniky to klade další tlak. Neříkám, že o nich pochybuji, ale máte jen další šanci, že se něco pokazí.“

Hamilton přiznal, že o zastávce sám uvažoval kvůli puchýřům, ale do cíle zbývalo už jen pár kol.

Hamilton nakonec na starých pneumatikách zajel dokonce nejrychlejší kolo závodu.

Mercedes se obával safety caru

Proč by však Hamilton měl vůbec do boxů jet? Kvůli zajetí nejrychlejšího kola závodu to podle Wolffa nebylo.

„Měli jsme intenzivní diskusi, zda využijeme volnou zastávku v boxech a přezujeme na měkké, nebo ne. Z pohledu jezdce je zastávka vždy o riziku, ale z pohledu dat jsme měli k dispozici volnou zastávku. Bylo by lepší přezout na měkké, protože pokud by na trať vyjel safety car, tak byste byli na konci vystavení napospas na tvrdých.“

„Bylo to padesát na padesát. Zeptali jsme se ho, co si o tom myslím. Myslím, že udělal dobře, i když se na konci trochu obával puchýřů. Celkově však pneumatiky držely a zůstávalo jen sedm kol, takže zůstat na trati bylo správné rozhodnutí.“

Foto: Getty Images / Charles Coates