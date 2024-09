Že vzal Ricciardo v Singapuru Norrisovi extra bod za nejrychlejší kolo? Nic špinavého, soudí Wolff

V samotném závěru letošní Velké ceny Singapuru se zdálo, že si pro extra bod za dosažení nejrychlejšího kola závodu dojede Lando Norris. Brit tímto mohl snížit ztrátu v šampionátu na Maxe Verstappena o osm bodů, místo sedmi, které jsou rozdílem mezi odměnou pro vítěze a druhého v cíli.

Norris však nakonec na extra bod (a zároveň i o první kariérní grandslam) nedosáhl. Připravil jej o něj Daniel Ricciardo z týmu RB, který v závěru singapurské Grand Prix vyměnil pneumatiky a čerstvou sadu využil k zajetí rychlého kola.

Na tom by nebylo nic divného, jelikož podobnou praxi vídáme velmi často, přestože obvykle o zajetí nejrychlejšího kola tímto způsobem usilují pouze jezdci z první desítky, kteří dle pravidel mají nárok na bonusový bod (pokud nejlepšího času dosáhne jezdec mimo top 10, extra odměnu nedostává nikdo).

Norrisův tým McLaren se nicméně po závodě snažil vyvolat diskuzi o tom, zda stáj RB, která je sesterskou organizací Verstappenova Red Bullu, svým krokem neférově nepřipravila Brita o bod kvůli tomu, aby pomohla Nizozemci ve hře o titul. McLaren přitom odkazoval na to, že by týmy měly být nezávislé na druhých...

K situaci se vyjádřil i šéf Mercedesu Toto Wolff, který za počínáním RB nevidí nic špatného.

„Myslím, že musíte využívat všeho, co máte k dispozici,“ uvedl Wolff, kterého cituje web RacingNews365.

„Neřekl bych, že to byla nečistá hra. Vůbec ne, pokud by o titulu rozhodl jeden bod, bylo by to v rámci předpisů. Jezdci vůči sobě nebyli neféroví. O nic nešlo,“ dodal zástupce Mercedesu.