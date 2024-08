Že Verstappen vyhrál poslední tři GP Nizozemska? To z něj letos v Zandvoortu favorita nedělá, tvrdí Coulthard

Od chvíle, kdy se Velká cena Nizozemska v Zandvoortu vrátila v sezoně 2021 po více než 35 letech do kalendáře, poznala jediného vítěze: domácího Maxe Verstappena.

A i když kurzy většiny sázkových kanceláří staví pilota Red Bullu do pozice favorita i letos, podle bývalého vicemistra světa Davida Coultharda, by neměl být Nizozemec pasován do role nejpravděpodobnějšího vítěze domácí velké ceny jen proto, že ji vyhrál v posledních třech případech.

„Nemyslím si to. Vývoj jde totiž dopředu takovým tempem, že nejrychlejším bude jezdec týmu, který na svůj vůz nasadí vylepšení, které bude na této trati nejlépe fungovat,“ uvedl Coulthard v rozhovoru pro web RacingNews365.

„Je to trať, kde potřebujete absolutní nasazení jezdce. To vás podobně jako v Monaku může dostat přímo do hry. Víme sice, že Max vždy zaútočí, ale jeho konkurenti jsou těžcí,“ dodal na toto téma vítěz 13 velkých cen, podle kterého Zandvoort mohl nabídnout zajímavou podívanou.

„Je to jedna z opravdu velkých závodních tratí, má skvělou atmosféru a já se na ni těším,“ uzavřel.