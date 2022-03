Ze tří největších týmů je Mercedes ten, který je (zatím) pozadu, myslí si Palmer

Jaké je současné rozložení sil? Jako každý rok existují po testech předpovědi a názory. Realitu ale ukáží až první závody. Ani ony ale nemusí ukázat celkový obrázek. Kvůli novým pravidlům se letos očekává velký vývoj v průběhu sezóny.

„Pokud vezmeme Mercedes, Red Bull a Ferrari, je to Mercedes, kdo je v této fázi pozadu,“ uvedl Palmer na videu, které zveřejnil oficiální účet Formule 1 na YouTube.

„Přišli s opravdu inovativním designem, nulovými bočnicemi, v podstatě mají vůz bez bočnic, což všechny hned první den zaujalo. Ale ještě trochu bojují s tím, aby auto dostali do pořádného pracovního okna. Vůz hodně trpí poskakováním.“

Palmer je přesvědčen, že se tým dokáže ze svých problémů rychle vzpamatovat.

„Myslím, že Mercedes, jako loňský šampion konstruktérů, který vyhrál osm let v řadě, může vyhrát znovu. Ale pravděpodobně to byl tým z první trojice, který měl nejtěžší testy. Nepochybuji o tom, že se odrazí ode dna. Vypadá to, že se jim to vždy podaří. Jsem si jistý, že pravděpodobně také trochu vozí pytle s pískem, ale myslím, že zatím jsou trochu za Ferrari a Red Bullem.“