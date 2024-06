Že není žádný tým F1 na prodej? Vždy existuje nějaká částka, radí Brown Andrettimu

Podle šéfa McLarenu Zaka Browna není úplně pravdou, že by žádný současný tým F1 nebyl na prodej.

Michael Andretti dlouhodobě usiluje o vstup do F1. Projekt bývalého závodního jezdce však neustále naráží na odpor samotné královny motorsportu, jejíž představitelé nemají zájem o rozšíření startovního pole na jedenáct týmů.

Americkému týmu zatím nepomohla ani skutečnost, že dostal od FIA k příchodu do formule 1 zelenou.

Další možností, jak by mohl Andretti dosáhnout svého cíle, je odkup nějakého stávajícího týmu. Problémem však je, že oficiálně žádný tým na prodej momentálně není.

Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown je nicméně přesvědčen, že odkup již fungujícího týmu F1 není ani v současné situaci nereálný.

„To by bylo určitě nejjednodušší,“ uvedl Brown pro televizní stanici ESPN na otázku, zda by měl Andretti koupit jiný tým.

„Nezdá se, že by se v tuto chvíli našel někdo, kdo by ho chtěl prodat, ale to jen znamená, že nabídka musí být vyšší. Vždycky se najde nějaké číslo,“ naznačil dále boss McLarenu.

„Historicky to ve formuli 1 bylo tak, že jste se přihlásili, ukázali se a seriál se nestaral o to, jestli jste se nedostali do poloviny roku. V minulosti se tak mohlo stát, že Lola založila tým a po třech závodech zkrachovala....Myslím, že Liberty (Media, vlastník F1) je nyní v pozici, kdy má 10 velmi zdravých týmů, takže na (případný) 11. a 12. tým bude klást extrémně vysoká kritéria, což je podle mě správné,“ sdílel svůj názor Brown.