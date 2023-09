Že nebudu mít závodní sedačku v F1 pro příští sezonu? Nenechávám se tím rozptýlit, říká Lawson

Lawson tvrdí, že ani poté, co se dozvěděl, že v příštím roce nebude závodit pro AlphaTauri, nezměnil svůj přístup k současné šanci, kterou mu přináší záskok za Ricciarda.

Liam Lawson vstupoval do letošní sezony F1 v roli náhradního jezdce týmů Red Bull a AlphaTauri. I když se zdálo jako velmi nepravděpodobné, že by mohl do letošní sezony zasáhnout, nakonec se mu naskytla šance poté, co se zranil Daniel Ricciardo.

Jednadvacetiletý Novozélanďan si zatím vede velmi dobře – všechny čtyři velké ceny dokončil (dokonce ani jednou před ním nedojel kolega Júki Cunoda) a v Singapuru se mu dokonce podařilo získat body za deváté místo. Lawson tím dokonce vybojoval dosud nejlepší výsledek AlphaTauri v probíhajícím ročníku.

Ani tyto výsledky však nestačily k tomu, aby si zajistil závodní angažmá u AlphaTauri, tedy juniorky Red Bullu, pro nadcházející sezonu.

Lawson, který zatím neví, kolik závodů před návratem Ricciarda ještě odjede, se tím nicméně nechce nechat rozhodit.

„Abych byl upřímný, moc jsem o tom nepřemýšlel. Soustředím se nyní na to, abych z této příležitosti vytěžil co nejvíc,“ prohlásil Lawson, kterého cituje Autosport.

„Samozřejmě, že mým cílem je nakonec působit v F1 a nejlepší způsob, jak toho dosáhnu, je vytěžit z těchto závodů co nejvíce. Možná o tom budu přemýšlet až později,“ pokračoval nováček, který si podle svých slov užívá velké podpory fanoušků a zároveň dodává, že necítí tlak na to, aby ukázal, že se vedení Red Bullu rozhodlo ohledně jezdeckých sestav pro sezonu 2024 špatně.

„Tak to neberu. Myslím, že jedním z pozitivních aspektů mého působení v Red Bullu je to, že jsem v jejich programu strávil již pět let, takže mám s tlakem zkušenosti. Od prvního dne jsem pod tlakem a zvykl jsem si na něj, takže na takové situace jsem připraven,“ je přesvědčen Lawson.