Že Mercedes prohrává se svým zákaznickým týmem? To je to nejhorší, co se mu mohlo stát, tvrdí Ralf Schumacher

Už je tomu 12 let, kdy byl Mercedes naposledy poražen týmem, kterému dodával vlastní pohonné jednotky. Tehdy se psal rok 2012 a německý tým v Poháru konstruktérů obsadil pátou příčku, když jej mj. překonal i McLaren.

Nyní je však možné, že se bude tato situace opakovat. Po čtyřech závodech má totiž Mercedes více než dvakrát méně bodů než McLaren, a zároveň se na něj zezadu tlačí další zákaznický tým –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Aston Martin.

K současnému postavení Mercedesu se pro TV stanici Sky Deutschland vyjádřil bývalý pilot F1 Ralf Schumacher, který zároveň zhodnotil, jak se momentálně musí cítit šéf týmu Toto Wolff.

„Řekl bych, že je tato situace pro Tota Wolffa velmi složitá. Toto není zvyklý prohrávat,“ uvedl bývalý jezdec Williamsu či Toyoty.

„Vždycky byl úspěšný a všechny nechával za sebou. Tohle je nová situace. Jeho zákaznické týmy, zejména McLaren, ho porážejí. To je to nejhorší, co se může stát,“ poukázal Němec, který zároveň připomněl, že Mercedes po sezoně opustí Lewis Hamilton.

„Jezdec číslo jedna se rozhodl odejít, protože ani on už týmu nevěří. To znamená, že (Wolff, pozn. red.) teď musí zaútočit a postarat se o to, aby zůstal tým atraktivní pro dobré jezdce. Mercedes je v současné době v chaosu. Je to vidět i z reakcí Toto Wolffa v médiích. Vážím si ho, mám ho rád, ale to, co teď dělají, je katastrofální,“ dodal Schumacher.