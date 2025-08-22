Že mě Prost přirovnává k jemu samotnému? To se dobře poslouchá, tvrdí Piastri

Pilot McLarenu Oscar Piastri se vyjádřil ke komentářům čtyřnásobného mistra světa Alaina Prosta, který se nechal slyšet, že mu Australan připomíná jeho samotného.
Aktuální lídr F1 Oscar Piastri se během nedávného Festivalu rychlosti v Goodwoodu dočkal pocty, když na jeho adresu čtyřnásobný mistr světa Alain Prost prohlásil následující:
„Líbí se mi, jak se chová. Je trochu jako já, když přemýšlí, kdy provést vhodný manévr k předjetí a jak být trochu chytřejší.“
Nyní na slova bývalé hvězdy Mclarenu, která s týmem z Wokingu získala tři z celkových čtyř jezdeckých titulů, reagoval i samotný Piastri.
„Slyšet to přímo od Alaina je cool. Několik lidí mě už s Prostem srovnávalo. V některých ohledech to chápu,“ uvedl Piastri v rozhovoru pro Autosport.
„Myslím si, že jsou naše éry odlišné, protože v jeho době bylo samozřejmě mnohem více problémů se spolehlivostí, a to i včetně těch způsobených samotným jezdcem,“ poznamenal současný pilot McLarenu, který má po 14 závodech letošní sezony v tabulce 9bodový náskok před týmovým kolegou Landem Norrisem.
„Řekl bych tedy, že se to v některých ohledech těžko srovnává, ale mentalita je stejná, pokud jde o to snažit se být konzistentní,“ dodal Piastri.