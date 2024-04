Že máme fungující strategie? Pomáhá nám hlavně dobré auto, míní Sainz

Zatímco v minulých letech bylo Ferrari často kritizováno, že není schopné během závodů aplikovat správné strategie a dokonce bylo také pravidelně terčem vtipů ze strany fanoušků, letos je situace jiná.

Italský tým v prvních závodech letošní sezony nejenže nechyboval, ale naopak si díky dobré taktice několikrát i velmi pomohl. Příkladem může být i uplynulý závod v Suzuce.

Vítěz březnové GP Austrálie Carlos Sainz nicméně tvrdí, že jde o komplexnější vývoj a že týmu při volbě strategií významně ulehčuje práci lepší monopost.

„V posledních třech letech jsme v oblasti strategií udělali postupné pokroky. Co se však letošního velkého skoku vpřed týká, je to čistě zásluha vozu,“ prohlásil Sainz, kterého cituje Autosport.

„Už jen to, že máte auto, které vám umožňuje být při volbě strategií flexibilní, je něco, co jsme loni neměli. Tehdy jsme totiž byli odkázáni na zastavení v určitých kolech závodu,“ vysvětlil pilot Ferrari s tím, že vloni nemohli kvůli velké degradaci pneumatik přistoupit například k tomu, aby oddálili zastávku, pokud to bylo třeba.

„Měli jsme prostě nulovou flexibilitu a nemohli jsme s tím nic dělat, takže to mnohokrát vypadalo tak, že nám nevychází strategie. Když máte auto, které lépe pracuje s pneumatikami a dva jezdce, kteří mohou častěji jet naplno, vypadá i vaše strategie lépe,“ dodal Sainz.