Že jsme béčkový tým Ferrari? Ohraná písnička, tvrdí Steiner

O týmu Haas se často hovoří jako o neoficiálním B-týmu Ferrari. Šéf americké stáje Guenther Steiner to podle svých slov neřeší.

Po bídné sezoně 2021 bez jediného bodu prožil tým Haas vloni výrazně lepší rok. Povedený byl především úvod uplynulého ročníku, kdy americká stáj zásluhou Kevina Magnussena získala v rychlém sledu tři bodovaná umístění.

Poté sice forma Haasu zažila několik výkyvů, ale i tak může rok 2022 tým hodnotit jako posun vpřed.

Haas od svého vstupu do F1 úzce spolupracuje s Ferrari, od kterého odebírá nejen motory, ale i řadu dílů tak, jak to dovolují pravidla.

Přesto se občas objeví spekulace, zda Haas nevyužívá spolupráce s Ferrari nad rámec regulí. Steinera to však nechává klidným.

„Když jste dobří, jste kopírky, když jste špatní, nikoho to nezajímá,“ uvedl Steiner v rozhovoru pro Autosport.

„Je to jako ohraná písnička. Nic to se mnou nedělá a je mi to úplně jedno,“ tvrdí týmový principál Haasu.

Dobrá finanční situace

Když tým Haas vstoupil do F1 v roce 2016, byl jeho rozpočet významně nižší, než tomu bylo v případě konkurence.

Se zavedením rozpočtových stropů v roce 2021 se to však začalo měnit a nyní s příchodem nového titulárního sponzora, společnosti MoneyGram, je Steiner přesvědčen, že jsou veškeré ekonomické rozdíly smazány.

„Jsme nyní ve srovnání s ostatními finančně velmi konkurenceschopní a nejen to – jsme si rovni,“ uzavřel Steiner.