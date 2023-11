Že jsem vedl závod? Ani jsem si to neuvědomil, přiznal Cunoda

Japonský pilot AlphaTauri Júki Cunoda zakončil letošní sezonu velmi pozitivně, když po startu ze šestého místa dojel v GP Abú Dhabí na osmé příčce.

Na cestě za čtyřmi body se Cunoda dokonce na chvíli ocitl v čele závodu poté, co si jezdci před ním odbyli svoji první zastávku v boxech.

Závodník AlphaTauri se tak stal prvním Japoncem od Velké ceny Evropy 2004, který vedl závod F1. Tím posledním byl dosud Takuma Sató.

„Abych byl upřímný, ani jsem nevěděl, že vedu, takže mě to docela překvapilo,“ přiznal Cunoda, kterého cituje web Racefans.net.

„Když se zpětně podívám na začátek sezony, o tom, že bychom mohli vést závod, jsme vůbec nepřemýšleli. Předvedli jsme obrovské zlepšení, na které bychom bez úsilí týmu nemohli dosáhnout. Za to, jak jsme do toho šli, a že jsme měli v každém závodě nějaké vylepšení, jsme si to zaloužili,“ je přesvědčen Cunoda, který v Abú Dhabí vsadil na strategii jedné zastávky v boxech.

Ani jeho výkon však nakonec týmu AlphaTauri nestačil k tomu, aby v pořadí konstruktérů předčil Williams. Na britský tým organizaci z Faenzy chyběly tři body.