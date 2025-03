Že je příchod Hamiltona marketingovým krokem? To není fér, říká Elkann

Když bylo vloni na začátku února oznámeno, že se Lewis Hamilton od sezony 2025 přesune k Ferrari, šlo o zprávu, která rezonovala ještě dlouho poté.

Ještě před příchodem Hamiltona do Maranella se řada expertů nechala slyšet, že za hlavní motivací Ferrari získat 40letého sedminásobného šampiona stál marketing, zatímco sportovní hledisko bylo až na druhé koleji.

Jejich tvrzení umocnila i skutečnost, že bezprostředně po oznámení poskočily akcie Ferrari o několik procent…

Krátce před debutem Hamiltona v rudých barvách se k těmto názorům vyjádřila nejvýše postavená osobnost ve strukturách italské značky – předseda představenstva John Elkann.

„Myslím, že jsou komentáře typu, že jde o marketingovou operaci, neférové,“ uvedl Elkann pro magazín Time.

„Pravdou totiž je, něco takového nepotřebuje Lewis a ani Ferrari. Co potřebujeme, to je vyhrávat šampionáty a předvádět skvělé věci na dráze. Pokud se nám to podaří, tak to, co se stane mimo trať, se postará samo o sebe. Jde o neomezené možnosti,“ dodal na toto téma šéf Ferrari.