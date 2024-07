Že dělá Antonelli chyby? V pořádku, chci vidět, že se z nich umí poučit, říká Wolff

Andrea Kimi Antonelli je momentálně pod velkým drobnohledem, a to kvůli tomu, že patří mezi nejžhavější kandidáty na druhou sedačku u Mercedesu pro příští sezonu, kterou po 12 letech uvolní Lewis Hamilton.

Antonelli, který v srpnu oslaví teprve 18. narozeniny, je v průběžném hodnocení seriálu F2 na šestém místě. To je možná o něco níž, než se před sezonou očekávalo, ale na druhou stranu je zřejmé, že vozy týmu Prema letos nepatří do úplné špičky. Vždyť kolega italského závodníka, Oliver Bearman, další velmi nadějný junior a budoucí pilot F1 stáje Haas, je v tabulce dokonce mimo první desítku.

Rodák z Boloně se během uplynulého víkendu na Hungaroringu dočkal své první výhry v rámci hlavních závodů F2, což ocenil i šéf Mercedesu, jehož juniorského programu je Antonelli členem.

„Kimi odvedl dobrou práci. Šlo o dominantní vítězství, jel opravdu dobře a zasloužil si to. Nikdy jsme nepochybovali o jeho rychlosti. Měl velmi rychlý vývoj, ale je to také o tom, aby se naučil starat o pneumatiky a další věci,“ uvedl Toto Wolff, jehož slova cituje web Motorsport.com.

Antonelli byl nicméně vůči sobě více kritický a poukázal na chyby, kterých se dopustil v sobotním sprintu.

K těmto slovům mladého Itala Wolff řekl:

„Někdy zapomínáme na to, jak je člověk v 17 letech hloupý... Mohu vám garantovat, že moje tehdejší nedostatečná vyspělost by mi nedovolila dělat správná rozhodnutí v tak vysoce konkurenčním prostředí. Chci tedy u něj vidět, jak dělá chyby, aby se z nich následně poučil. A taky to, aby vedl tým ke zlepšení výkonnosti a posouval se v řízení pneumatik a čtení závodu. A to všechno se mu nyní podařilo.“

Možná důležitější než výsledky Antonelliho v F2 jsou pro Mercedes data z testů starších vozů F1. A ty podle Wolffa vypadají slibně.

„To, co vidíme v datech, je opravdu působivé,“ dodal Rakušan.