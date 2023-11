Zdálo se, že není možné, abychom navázali na úspěchy ze začátku minulé dekády, tvrdí Horner

Red Bullu se v posledních letech podařilo navázat na jeho vítěznou éru z let 2010 až 2013. Šéf stáje Christian Horner tvrdí, že něčemu podobnému už ani nevěřil.

Red Bull prožívá ve formuli 1 veleúspěšné období, když v posledních třech sezonách získal tři tituly mezi jezdci a dva mezi konstruktéry.

Pro rakouský tým to však není první období, kdy královně motorsportu kraluje. V letech 2010 až 2013 totiž stáj z Milton Keynes ovládla pořadí jezdců i týmů čtyřikrát za sebou.

Po nástupu tvz. hybridní éry v roce 2014 však přišel ústup ze slávy a Red Bull byl místo počítání titulů rád za každé vítězství.

Šéf rakouské organizace Christian Horner nyní přiznal, že si v té době myslel, že návrat zlaté éry již nebude pro Red Bull dosažitelný.

„Myslím, že hlavním ponaučením je, že musíte oslavit každý úspěch,“ řekl Horner, kterého cituje web RacingNews365.com.

„Nikdy totiž nevíte, kdy přijde další. Do tohoto sportu jsme přišli před necelými 20 lety a byli jsme vnímáni jako párty tým, který možná nebere život tak vážně jako někteří naši kolegové. Pak jsme vybudovali tým a v roce 2009 jsme začali vítězit. V roce 2010 jsme začali vyhrávat šampionáty a tato éra se Sebastianem Vettelem byla zlatým obdobím,“ rekapituloval boss, který v čele Red Bull Racingu stojí od samotného začátku.

„Následně nás ale velká změna předpisů a okolnosti, které jsme nemohli ovlivnit, připravily o možnost být konkurenceschopní. Bylo to náročné období, ale byl jsem nesmírně hrdý na to, že celý tým, v tomto období opravdu držel pohromadě.

„Přestože jsme pak získali pohonnou jednotku (od Hondy, pozn. red.), která nás přivedla do pozice, kdy jsme byli opět schopni vítězit, tak byly během toho sedmiletého období bez titulu chvíle, kdy nám připadalo nedosažitelné, abychom se vrátili do vítězných časů z let 2010 až 2013,“ přiznal Horner.

Poslední tři roky však ukázaly, že to možné je. Především ten poslední, který byl díky 21 výhrám z 22 závodů pro Red Bull úplně tím nejúspěšnějším.

„Myslím, že to jen ukazuje, že pokud máte jasný cíl, věříte lidem kolem sebe a pracujete kolektivně jako tým, je možné dosáhnout čehokoliv,“ dodal Horner.