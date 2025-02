Zdá se, že máme s Hamiltonem podobný jezdecký styl, tvrdí Leclerc

Charles Leclerc bude mít letos po čtyřech sezonách, které strávil po boku Carlose Sainze, nového kolegu – sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona.

A byť si na první společně strávené závodní víkendy, a stejně tak i předsezonní testy, ještě musí počkat, první jízdy se stejným vozem již mají Leclerc a Hamilton za sebou.

Monačan tak již může začít porovnávat, jaké jsou mezi ním a britským jezdcem rozdíly, co se přístupu k řízení a očekávání od vozu týká.

„Všiml jsem si, že máme velmi podobný styl jízdy,“ uvedl Leclerc, kterého cituje web GPblog.

„Můj prvotní pocit je, že od auta budeme potřebovat přinejmenším podobné věci. Ještě se to musí potvrdit, protože jsme toho spolu ještě tolik nenajezdili, ale z toho mála, co jsem viděl, vyplývá, že máme tendenci jezdit dost podobně,“ poznamenal vicemistr světa z roku 2022.

V případě, že by se Leclercův poznatek potvrdil, byla by to pro Ferrari dobrá zpráva, jelikož by v takovém případě měli oba jezdci Scuderie zájem orientovat vývoj vozu podobným směrem.

„Mezi věci, které děláme jinak, je naopak oblékání. Oblékáme se odlišně. Každý se v módě vyjadřuje po svém. Lewis je v tom samozřejmě velmi angažovaný. Já jsem do toho zapojený o něco méně. Takže možná v tom jsme každý jiný,“ dodal již méně vážně Leclerc na téma, co oba jezdce rozděluje.