Zcela bez zkušeností. Haas letošní jezdeckou sestavu hájí

Haas bude mít letos zcela novou jezdeckou sestavu. Nestává se příliš často, že tým vymění oba jezdce, ale není to ani zcela výjimečné. V roce 2019 vyměnil oba jezdce McLaren – Alonsa a Vandoorna nahradili Sainz a Norris. Španěl měl ale tehdy na kontě už poměrně dost zkušeností. K Haasu přichází dva mladí jezdci.

„Vzhledem k tomu, že rok 2021 je přechodným rokem, byl správný čas na výměnu jezdců,“ řekl Steiner pro Gazzettu dello Sport.

Steiner věří, že jeho krok dává smysl a týmu se vyplatí. „Vycházíme z předpokladu, že abyste se něco naučili, musíte dělat chyby a my chceme, aby Schumacher a Mazepin měli možnost dělat chyby. V roce 2022 bude změna pravidel, která nabídne mnoho příležitostí.“

„Jezdci jsou primárním aktivem týmu a potřebovali jsme nějaký otřes. Mladí lidé se ve formuli 1 prosazují. Mám na mysli Leclerca, který vyhrál závody ve své druhé sezóně, Norrise, kterému se daří velmi dobře.“

Mazepin přinese do týmu peníze, Schumacher je zase atraktivní z hlediska marketingu. Podle Steinera hrála ekonomická stránka také svou roli a to nejen na straně příjmů.

„(Mladí jezdci) stojí mnohem méně a my raději investujeme peníze do auta pro rok 2022 než do pilotů.“