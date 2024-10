Zbytečný den, říká Verstappen po pátku v Mexiku. Potrápila ho technika

„Kontrolujeme to, nevím přesně, čím to je,“ řekl Verstappen po tréninku. „Ale ano, z mé strany to byl docela zbytečný den. Zajel jsem asi čtyři nebo pět kol, a to se nedá moc vyčíst.“

„Bude to v pořádku (bez penalizace). Neměl jsem pořádnou jízdu. Ujel jsem celkem čtyři nebo pět kol. Den, na který se dá zapomenout.“

Helmut Marko souhlasil s Verstappenem, že si to pravděpodobně nevyžádá nasazení nových komponent pohonné jednotky, což by přineslo penalizace.

„Je to stejný problém a my právě zjišťujeme, proč se vrátil, i když byl opraven. Není to vážný problém, jen je třeba ho vyřešit. Někde dochází k úniku,“ řekl Marko pro ORF.

„V prvním tréninku jsme odjeli pouze dvě měřená kola, a ani ta nebyla na plný výkon, takže to bude obtížné. Druhý trénink byl naštěstí o posuzování pneumatik a nesměli jsme nic měnit, takže škody jsou omezené.“

Podle Auto Motor und Sport došlo u Verstappena k problému s netěsností v sacím potrubí turba.