Zbytečné testy? McLaren a Aston Martin testují ve Spa „odložené“ pneumatiky bez zahřívacích dek

Ve Spa pokračují testy pneumatik pro Pirelli. Jejich přínos je ale nyní poněkud nejasný.

Aston Martin a McLaren testují v úterý a ve středu ve Spa pro Pirelli. Jedná se o jeden z mnoha testů, které probíhají převážně v úterý a ve středu po některých závodních víkendech.

Tentokrát je ale něco „jinak“. Ve všech letošních testech zkouší Pirelli pneumatiky, které nepotřebují zahřívací deky. Komise Formule 1 však tyto pneumatiky v pátek ve Spa odmítla, takže je v příštím roce neuvidíme.

Oficiálně byla premiéra pneumatik, které nepotřebují ohřívací deky, odložena na rok 2025. Vzhledem k tomu, že nejde o první odklad, tak bychom si na rok 2025 rozhodně nevsadili. Navíc to bude krátce před dalšími velkými změnami pravidel a je otázkou, zda si budou chtít týmy situaci dále komplikovat.

Teprve budoucnost ukáže, zda jsou současné dvoudenní testy zbytečné. Pokud by pneumatiky bez dek skutečně v roce 2025 přišly, tak se samozřejmě data budou hodit.

Je zde ale ještě další prvek. V roce 2025 bude ve F1 už „nový dodavatel“. Do výběrového řízení se kromě Pirelli přihlásil také Bridgestone. Objevily se už spekulace, že F1 vybrala Pirelli, ale tyto spekulace byly ve Spa odmítnuty jako nepravdivé. Rozhodnutí podle F1 ještě nepadlo.

Pirelli doufá, že během testů zaprší. V takovém případě by mohlo získat data o pneumatikách do přechodných podmínek a do mokra a srovnat letošní produkty s těmi pro příští rok.

Zatímco McLaren nasadil oba závodní jezdce, u Astonu Martin sice dnes jezdí Lance Stroll, ale zítra ho vystřídá Stoffel Vandoorne. Pro něj to bude možnost si vyzkoušet letošní vůz a pro Aston Martin pak „zahřátí“ náhradníka, který bude připravenější pro případ, že by musel zastoupit některého ze závodních jezdců.

Pirelli nyní bude muset provést analýzu a na jejím základě připravit nové pneumatiky pro příští rok, které budou i nadále využívat zahřívací deku. Pravidla se sice v příštím roce prakticky nemění, ale vozy se vyvijí. Týmy dokáží najít další a další přítlak, což má samozřejmě vliv na pneumatiky. Pirelli už letos v Silverstonu nasadilo odolnější konstrukce. Nyní musí prozkoumat, zda bude nutné pozměnit i pneumatiky pro rok 2024.

Další testy pro Pirelli proběhnou po závodě v Monze. Na dotaz webu Motorsport.com, zda se budou už testovat skutečné prototypy pro rok 2024, Mario Isola odpověděl: „To je dobrá otázka. Musím si to ověřit. Ještě nevím! Ale nemáme letní odstávku, takže můžeme udělat nějaké prototypy.“