Zbytečná žlutá? FIA vysvětlila situaci, kvůli které Norris nepostoupil do Q2

Lando Norris se kvůli žluté vlajce nedostal do druhé části kvalifikace.

McLaren dnes může převzít vedení v Poháru konstruktérů a Lando Norris může snížit ztrátu na Maxe Verstappena. V obou případech to ale bude mít McLaren těžší, než si ještě včera ráno myslel. Lando Norris se totiž nedostal do druhé části kvalifikace.

Norris se kvalifikoval na 17. místo, ale polepší si poté, co byl Gasly diskvalifikován a Hamilton odstartuje z boxů.

Co se stalo? V první části měl Esteban Ocon ve čtvrté zatáčce kontakt se zdí a vracel se pomalu do boxů.

Pokud je na trati odstavený vůz, vlají žluté nebo červené vlajky. Ocon se ale pohyboval a vracel se do boxů. Pro takové účely mají maršálové bílou vlajku, která signalizuje pomalý vůz na trati.

Mnohem dál od incidentu ale došlo ke krátkému vyvěšení žluté vlajky, na což doplatil Lando Norris, který pak svůj pokus vzdal. Maršál aktivoval žlutou vlajku před rychlými a „slepými“ zatáčkami 18. a 19. Norris viděl žlutou na panelu a na svém volantu.

McLaren chce po FIA vysvětlení, protože ačkoliv vyvěšení žluté vlajky v daném místě (18. a 19. zatáčka) lze vnímat jako pochopitelné, Oconův vůz byl v době, kdy ho Norris předjížděl, teprve na vnější straně na výjezdu ze 17. zatáčky.



Okruh v Baku.

Foto: Mercedes

Podle Autosportu bylo po druhém tréninku na poradě jezdcům řečeno, aby v tomto místě tratě žlutou vlajku bezodkladně dodržovali.

FIA je s postupem maršála podle Autosportu spokojena.

„Tým neřekl, že (byla žlutá), protože to bylo zobrazeno na poslední chvíli,“ řekl Andrea Stella pro Sky Sports.

„Hned jsme to zkontrolovali pomocí našich nástrojů. A skutečně se to zobrazilo jako žlutá, takže se bavíme s FIA o tom, proč se to stalo, protože žlutá vlajka není nutná, když je tam auto, které je jen pomalé.“

„Každý se určitě snaží, jak nejlépe umí, ale tentokrát došlo k situaci, která by se v ideálním případě neměla stát.“

„Zaplatili jsme za to. Nevzdáváme se, a jak říkám, každý se snaží, jak nejlépe umí. Uznáváme to, jdeme dál a zítra uděláme vše pro to, abychom jeli a získali nějaké dobré body.“

„Myslím, že Lando byl prostě ve špatný čas v místě, kde byla vyvěšena žlutá vlajka, která nakonec nebyla nutná.“