Na jezdce čeká v Silverstonu řada změn. Tou hlavní je nový povrch. Měl by poskytovat větší přilnavost a mít toleranci 2 mm, takže by měly zmizet „mikro-hrboly“, které se staly terčem kritiky.

Novinky však najdeme také v zatáčkách. Šířka tratě byla v zatáčkách 5,6 a 14,15 zmenšena na 12 metrů. Zajímavé změny nastaly v zatáčkách 7,11 a 12. Únikové zóny v nich nahradil štěrk.

BREAKING NEWS



No es una fake news: En exterior T7 se ha aumentado la zona de grava. Ahora no podrán ir fuera limites pista.



Not a fake news: The gravel trap has been increased in exit T7. Now, they can't drive off track. pic.twitter.com/ZfSstt9YDh