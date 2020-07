Zavolal Binotto a řekl, že už se mnou nepočítají. Vettel popsal rozchod s Ferrari

Existují tři možnosti, jak může jezdec u týmu skončit. Může jít o jeho rozhodnutí, rozhodnutí týmu, nebo si obě strany sednou a domluví se, že už dál nechtějí spolupracovat. Jak tomu bylo u Ferrari? Podle květnových prohlášení se zdálo, že správně byla třetí možnost. Podle Vettela tomu tak ale nebylo.

„Bylo to překvapení, když mi zavolal Mattia, aby mi řekl, že tým nemá úmysl se mnou pokračovat,“ řekl Vettel v Rakousku.

„Nikdy neproběhla žádná jednání a na stole nikdy nebyla žádná nabídka.“

Vettel by mohl jít do Renaultu. Jinde asi nebude místo, pokud ho někdo nevytvoří – spekuluje se o Mercedesu nebo Astonu Martin. Vettel uvedl, že si chce nechat čas na rozmyšlenou.

„Chci se ujistit, že udělám správné rozhodnutí pro sebe a svou budoucnost. Myslím, že mám velmi konkurenceschopný charakter, ve sportu jsem toho hodně dosáhl, jsem motivovaný a ochotný dosáhnout více.“

„K tomu potřebuji správný balíček a správné lidi kolem sebe, takže to je to, co v tuto chvíli hledám. Pokud se objeví příležitost, tak je to zcela jasné. Pokud tomu tak nebude, budu muset hledat něco jiného.“

Na dotazy, zda by mohl odejít do důchodu, Vettel moc reagovat nechtěl. Zopakoval jen výše uvedená slova – pokud bude možnost, je ochoten pokračovat, pokud ne, bude hledat něco jiného.

„Jsem však přesvědčen, že pokud jste připraveni říct, že zavřete dveře, měli byste být připraveni je zavřít a ne zavřít a očekávat, že se znovu otevřou,“ pokračuje Vettel.

„Musíte si být vědomi rozhodnutí, které právě děláte, a to je také důvod, proč nikam nespěchám. V příštích týdnech a měsících to bude zřejmě jasnější.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson