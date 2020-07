Závody na americkém kontinentu jsou stále ve hvězdách

Situace se pochopitelně vyvíjí. Aktuálně počet nakažených dramaticky roste v USA, Brazílii a dobře na tom není ani Mexiko. Nejlépe je na tom ze zemí, které pořádají závod formule 1, na americkém kontinentu Kanada.

Země javorového listu je konec konců i mezi hrstkou těch, které Česko zařadí na seznam bezpečných zemí.

V Kanadě by se mohlo jet 11. října. Poté by se mohla F1 přesunout do USA, Mexika a Brazílie. Tyto závody ale zatím nejsou vůbec jisté.

„Nevím, zda můžeme říct, že závod bude, nebo že závod nebude,“ řekl šéf okruhu v Austinu Bobby Epstein pro Motorsport.com.

Pokud by se závod jel bez diváků, stačí Okruhu Amerik poměrně krátká doba na přípravu.

„Bude přijato rozhodnutí, ale ještě nebylo učiněno. Pro nás je snadné připravit závod za velmi krátkou dobu – potřebujeme tak tři týdny.“

Závod v Austinu financuje Texas, který to ale dělá kvůli tomu, že se následně díky útratám fanoušků vrací peníze zpět do státní kasy. Pokud by byl závod bez fanoušků, mohl by to být problém. Epstein přiznal, že situaci zatím s žádným z představitelů Texasu neřešil.

„Vlastně jsem s nimi nemluvil. V tuto chvíli není žádný důvod, aby se s nimi jednalo.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek