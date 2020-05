Závody formule 1 a formule E v letošním roce? Je to 50 na 50, říká šéf elektrické formule

Formule E musela zatím odložit šest závodů. Termíny poloviny z nich už uplynuly. Původní kalendář ale už stejně neplatí, a pokud se bude závodit, pak zřejmě podle nového harmonogramu. V případě formule E je situace trochu složitější v tom, že sezóna normálně končí už v létě.

Formule 1 zatím pracuje s možností, že by se začalo závodit na začátku července. První závody by se uskutečnily za zavřenými dveřmi.

„Budeme se snažit udělat to samé, pokusit se udržet některé závody za zavřenými dveřmi, pokusit se udělat správnou věc,“ řekl Agag pro Reuters. „Myslím, že mají 50 % šanci, stejně jako my.“

„Pokusíme se uspořádat nejméně dva nebo tři závody za zavřenými dveřmi. Myslím, že to bude možné v srpnu, ale ... kdo ví? Myslím, že 90 % bude v Evropě. Máme i nadále nějaké možnosti mimo Evropu. Analyzujeme, které jsou stále možné, ale rozhodneme později.“

Kolotoč formule E je menší ve srovnání s F1. Agag odhaduje, že na okruhu by bylo zhruba 950 až 970 lidí a to včetně televizí, ochranky apod. Série by se tak mohla vejít do limitu 1000 lidí, který některé země zavedly, nebo zavádějí pro hromadné akce. Na druhou stranu jsou zde i další komplikace.

„Chystají se otevřít hranice? Zatím to nevíme. Zkusil bych dělat to, co dělá formule 1, ale nejsem si jistý, zda je to proveditelné.“