První ze tří amerických závodů je tady. Podívejte se, kde se v USA závodilo v minulosti

Miami, Austin a nově Las Vegas. V kalendáři formule 1 máme poprvé od 80. let tři americké závody.

Za velkou louží F1 a USA žijí ve složitém vztahu. Do značné míry především evropské královně motorsportu se v USA dlouhodobě spíše nedařilo. Přesto se tam jezdí s přestávkami od roku 1950. USA byly první a na dlouhou dobu jedinou zemí, která hostila v jedné sezóně tři závody. Poprvé se tak stalo v roce 1982. V současné době je situace odlišná. Zejména díky seriálu Drive to Survive zájem o F1 roste. Letos se pojedou v USA znovu tři závody – k Austinu přibylo vloni Miami a nově se také „vrátíme“ do Las Vegas.

Okruhy, které hostily závod F1 (černé současné, bílé minulé). Foto: Cherkash, CC BY-SA 4.0 Poprvé po mnoha letech máme ve F1 také amerického jezdce (Logana Sargeanta). Na vítězného jezdce ale čekají Američané už pořádně dlouho – posledním byl ve Velké ceně Nizozemska 1978 Marrio Andretti. Ale zpět k okruhům. Miami bylo 11. místo v USA, které hostilo závod formule 1. Kde se závodilo dříve? Dozvíte se v následujících kapitolách. Závody F1 v USA Rok GP USA Další Další Další 1950 Indy 500 1951 Indy 500 1952 Indy 500 1953 Indy 500 1954 Indy 500 1955 Indy 500 1956 Indy 500 1957 Indy 500 1958 Indy 500 1959 Sebring Indy 500 1960 Riverside Indy 500 1961 Watkins Glen 1962 Watkins Glen 1963 Watkins Glen 1964 Watkins Glen 1965 Watkins Glen 1966 Watkins Glen 1967 Watkins Glen 1968 Watkins Glen 1969 Watkins Glen 1970 Watkins Glen 1971 Watkins Glen 1972 Watkins Glen 1973 Watkins Glen 1974 Watkins Glen 1975 Watkins Glen 1976 Watkins Glen Long Beach (GP USA Západu) 1977 Watkins Glen Long Beach (GP USA Západu) 1978 Watkins Glen Long Beach (GP USA Západu) 1979 Watkins Glen Long Beach (GP USA Západu) 1980 Watkins Glen Long Beach (GP USA Západu) 1981 Long Beach (GP USA Západu) Las Vegas (GP Caesars Palace) 1982 Long Beach (GP USA Západu) Las Vegas (GP Caesars Palace) Detroit (Detroit GP) 1983 Long Beach (GP USA Západu) Detroit (Detroit GP) 1984 Dallas (Dallas GP) Detroit (Detroit GP) 1985 Detroit (Detroit GP) 1986 Detroit (Detroit GP) 1987 Detroit (Detroit GP) 1988 Detroit (Detroit GP) 1989 Phoenix 1990 Phoenix 1991 Phoenix 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Indianapolis 2001 Indianapolis 2002 Indianapolis 2003 Indianapolis 2004 Indianapolis 2005 Indianapolis 2006 Indianapolis 2007 Indianapolis 2008 2009 2010 2011 2012 Austin 2013 Austin 2014 Austin 2015 Austin 2016 Austin 2017 Austin 2018 Austin 2019 Austin 2020 2021 Austin 2022 Austin Miami 2023 Austin Miami Las Vegas

Indianapolis (1950-1960, 2000-2007) Názvy: Indy 500, Grand Prix USA V letech 1950 až 1960 byl součástí formule 1 i slavný závod Indy 500. Do staré cihelny se pak královna motorsportu vrátila o 40 let později, ale jelo se na grand prix verzi okruhu. O všechna vítězství se podělily jen dva týmy. McLaren vyhrál v letech 2001 a 2007, Ferrari v těch zbývajících.

Rok 2005. Foto: Getty Images / Clive Rose V roce 2005 přinesl závod i jeden z nejkontroverznějších momentů v historii. Na start závodu se postavilo jen šest vozů. Zákaznici Michelinu závod po řadě problémů ve 13. zatáčce bojkotovali a po zahřívacím kole zajeli do boxů.

Foto: Will Pittenger, Public domain

Sebring (1959) Název: Grand Prix USA Okruh Sebring, který dnes vlastní NASCAR, nejspíše znáte. Od roku 1950 se na něm jezdí dvanáctihodinový závod ale hostí také další podniky. V posledních letech ho můžeme vidět také v kalendáři WEC. Na Sebringu se jednou jela také velká cena formule 1. Konkrétně šlo o devátý a poslední závod sezóny 1959. Kvalifikaci na okruhu o délce 8,36 km vyhrál Stirling Moss, ale z vítězství se radoval Bruce McLaren, pro kterého to bylo první z celkových čtyř vítězství v kariéře. Jacku Brabhamovi v posledním kole došlo palivo a protlačil svůj Cooper T51 přes čáru a skončil čtvrtý. Na titul to ale stačilo. Na plných 35 let šlo o poslední závod, do kterého neodstartoval žádný mistr světa (dalším bylo Monako 1994). Také šlo na dlouhou dobu o poslední závod, ve kterém se uděloval bod za nejrychlejší kolo závodu – pravidlo se vrátilo do F1 teprve nedávno. Závod byl zajímavý, ale z ekonomického hlediska katastrofální – mimo jiné proto, že na něj přišla sotva polovina fanoušků, co na zmíněný dvanáctihodinový závod.

Foto: Will Pittenger, Public domain

Riverside (1960) Název: Grand Prix USA V roce 1960 se Velká cena USA přestěhovala na kalifornský okruh Riverside, kde ale také vydržela jen jeden rok. Vyhrál Stirling Moss. Závod stejně jako Sebringu pořádal Alec Ulmann, ale opět to z ekonomického hlediska nedopadlo dobře. Dokonce musel odměny platit z vlastní kapsy. Vítěz závodu tehdy mimochodem bral 7500 dolarů. Velká cena USA 1960 byla také jedním z mála závodů, na jehož startovní listině byste marně hledali vůz Ferrari. Commendatore se rozhodl ponechat svá auta doma, protože věřil, že jeho čas a peníze budou lépe vynaloženy na přípravu na novou 1,5litrovou formuli pro rok 1961.

Foto: John Chapman, CC BY-SA 4.0

Watkins Glenn (1961-1980) Název: GP USA Po těžkostech za velkou louží se formule 1 v USA nakonec zabydlela a to na okruhu Watkins Glenn. Podle mnohých to byl (a je) nejkrásnější okruh, na kterém kdy F1 v USA závodila. Zvětšit video Na okruhu vyhráli Innes Ireland (jediné vítězství ve F1), Stirling Moss, Graham Hill, Jim Clark, Jackie Stewart, Jochen Rindt, Stirling Moss, Emerson Fittipaldi, Ronnie Peterson, Carlos Reutemann, James Hunt, Niki Lauda, Gilles Villeneuve a jako poslední Alan Jones. Jedno jméno jsme úmyslně vynechali. V roce 1971 zde vyhrál François Cevert. Pro francouzského pilota se však okruh stal současně osudným. O dva roky později zde v kvalifikaci zahynul. Jeho vůz mezi třetí a čtvrtou zatáčkou narazil do svodidla a rozpůlil se. Cevert neměl žádnou šanci. Zvětšit video Přestože byl závod na rozdíl od předešlých destinací úspěšný, skončil podobně – ekonomickými problémy. Konkrétně šlo o dluhy týmům ve výši 800 tisíc dolarů.

Foto: Xander89, CC BY-SA 3.0

Long Beach (1976-1983) Název: GP USA Západu Formule 1 v minulosti závodila také na dalším ze slavných amerických okruhů. Long Beach si získal pověst jako vyčerpávající závod, který byl velmi náročný na auto i pro jezdce. V roce 1980 tam těžce havaroval Clay Regazzoni, který skončil ochrnutý na invalidním vozíku.

Foto: Jiří Žemlička, Public domain

Las Vegas (1981-1982) Název: GP Caesars Palace Formule 1 už v Las Vegas byla. Jezdilo se tam v letech 1981 a 1982. První závod vyhrál Alan Jones, druhý Michele Alboreto. Závod se konal na parkovišti před slavným hotelem Caesars Palace. Přesto měl solidní délku 3,65 km. Mezi jezdci ale příliš oblíbený nebyl a do historie se zapsal jako jeden z nejhorších a pro F1 nejméně důstojných okruhů v historii. Okruh byl dostatečně široký pro předjíždění a měl únikové zóny. Tím ale výčet jeho kladných vlastností asi končí. Závodilo se na něm proti směru hodinových ručiček, ale jezdcům ohromně zatěžoval krk. Když si Nelson Piquet v roce 1981 zajistil svůj první titul poté, co skončil pátý, trvalo mu 15 minut, než se zotavil z vyčerpání z horka. V dalším roce se jelo opět za velkého horka ale především opět za poměrně malého zájmu diváků. Pro hotel byl závod ztrátový. V dalších dvou letech na okruhu ještě závodily série CART a Trans-Am.

Foto: Wikipedia

Detroit (1982-1988) Název: Detroit GP V roce 1982 se USA staly první zemí, která hostila tři velké ceny mistrovství světa F1 v jedné sezóně. A na dlouho také poslední. Vlastně by to tak zůstalo do letošního roku (budeme mít Austin, Miami a Las Vegas), kdyby nepřišel covid a s ním kalendář 2020, kdy se jelo třikrát v Itálii. Městský okruh se stal do jisté míry americkým Monakem. Ale spíše v tom horším slova smyslu. Drsná a náročná trať zahrnovala i železniční přejezd. Větší problémy však způsoboval hrbolatý povrch. Okruh byl ale náročný celkově. Zejména brzdy a převodovky dostaly zabrat jako nikde jinde – jezdci museli v jednom kole více než 20krát prudce zabrzdit a asi 50 až 60krát přeřadit (v těch dobách měla auta pětistupňové manuální převodovky). Závodilo se na 62 kol obvykle trvající kolem 1 minuty a 45 sekund, což často znamenalo, že závody trvaly vždy téměř dvě hodiny. Dalším problémem byly častokrát velmi vysoké teploty a vlhkost. Zlaté pravidlo motorsportu, že když chcete vyhrát, musíte především dojet, zde bylo tesáno do horkého michiganského kamene. V roce 1988 se do cíle dostalo jen 9 vozů z 26. V roce 1984 dokonce jen pět. Nejvíce vítězství zde získal Ayrton Senna (3). Kromě něj vyhráli také John Watson, Michele Alboreto, Nelson Piquet a Keke Rosberg. Po F1 zde ještě do roku 1991 závodila série CART.

Foto: Will Pittenger, CC BY-SA 3.0

Dallas (1984) Název: Dallas GP Jednou zavítala F1 také do Dallasu. Jelo se ve Fair Parku a vyhrál Keke Rosberg s vozem Williams-Honda. Závod se odjel za obrovských teplot. Rosberg měl pod helmou speciální vodou chlazenou čepici, která mu pomáhala bojovat s nesnesitelným horkem. Nigel Mansell nic takového neměl a omdlel při pokusu protlačit svůj vůz přes čáru – scéna, kterou asi viděl každý fanoušek F1, ale možná někteří neví, že pochází právě z jediné Grand Prix Dallasu v historii. Zvětšit video S poněkud méně přívětivým počasím se počítalo už předem, a tak byl start naplánován na 11 dopoledne. Ve formuli 1 se tehdy v neděli jezdil ještě warm-up, který se měl konat v 7:00. To bylo zřejmě příliš brzy pro francouzského pilota Williamsu Jacquese Laffiteho, který na okruh dorazil v pyžamu. Ve skutečnosti si mohl pospat, protože na trať se jezdci vůbec nedostali. Warm-up byl zrušen poté, co byl okruh vážně poškozen po sobotním závodě Can-Am. Asfalt dopadl asi stejně, jako nová barva na neoškrabané stěně. Opravy trvaly celou noc a byly místy poněkud amatérské (místo asfaltu byly některé díry zaplněny rychletuhnoucím cementem). Niki Lauda a Alain Prost se pokusili dohodnout bojkot mezi jezdci, ale k tomu nakonec nedošlo. Už tehdy úřadoval Bernie Ecclestone, který kvůli fanouškům nechtěl závod zrušit.

Keke Rosberg v Dallasu. Foto: twm1340, CC BY-SA 2.0 Pokud jste se narodili v roce 1988 a dříve (plus mínus), tak si při „slově“ Dallas možná vzpomenete na stejnojmenný seriál, který běžel také u nás. Pokud ano, tak vězte, že na závodě byl tehdy herec Larry Hagman alias J.R. Ewing i jeho seriálová manželka Sue Ellen, která byla dokonce na stupních vítězů. Závod vešel také do historie jako velká cena, ve které se hýbaly zdi. Je to nadsázka, ale vlastně není. Chceme tím nastínit příběh Ayrtona Senny. Brazilec odstoupil ve 47. kole ze čtvrtého místa. Když se vracel do boxů, byl rozzuřený a řekl svému závodnímu inženýrovi Patu Symondsovi: „Prostě nechápu, jak jsem to udělal. Nebral jsem to jinak než předtím. Zeď se musela pohnout.“ Tým mu samozřejmě nevěřil. Jezdci jen málokdy připustí vlastní chybu. Senna je ale přesvědčil, aby si po závodě zeď prohlédli. Bariera byla skutečně posunuta dřívější nehodou a to o 4 až 10 mm! Závod nakonec dokončilo jen 8 z 26 jezdců.

Foto: Xander89, CC BY-SA 3.0

Phoenix (1989-1991) Název: GP USA V letech 1981 až 1988 Velká cena USA po odchodu z Watkins Glen v kalendáři F1 chyběla. V roce 1986 bývalý závodní automobilový jezdec a podnikatel Guy Gonyea oslovil tehdejšího starostu Terryho Goddarda ohledně možnosti, že by město Phoenix hostilo závod F1, což by ho mohlo zviditelnit po celém světě jako hlavní turistická destinace. Na stavbu městského okruhu měli místní nakonec jen čtyři měsíce. Závod se konal poprvé v roce 1989 ve slotu, který dříve patřil Detroitu. Všechny tři závody vyhráli na této trati jezdci McLarenu – dvakrát Ayrton Senna, jednou Alain Prost.

Alain Prost ve Phoenixu v roce 1991 ve voze Ferrari F642. V závodě dojel druhý za Sennou. Foto: StuSeeger, CC BY 2.0 V průběhu tří let se jelo na dvou verzích okruhu, i když počet zatáček (15) byl stejný a příliš se nelišila ani délka (3,8 km). Další závody ve městě zrušil jedním telefonátem Bernie Ecclestone, aniž by někdy uvedl přesný důvod – v dalších týdnech argumentoval mimo jiné tím, že diváků sice na závod dorazilo dost, ale město nebylo schopné zajistit, aby viděli více než jen malou část okruhu. Velká cena USA se pak vrátila až v roce 2000, kdy se jelo v Indianapolis.

Foto: Will Pittenger, Public domain

Austin (2012-2019, 2021-) Název: GP USA V roce 2007 se jelo ve staré cihelně naposledy. Závod vyhrál Lewis Hamilton. Znovu se pak vrátila Velká cena USA do kalendáře v roce 2012 – a na Okruhu Amerik v texaském Austinu znovu vyhrál Hamilton. Brit poté přidal ještě další čtyři vítězství. Okruh postavil Hermann Tilke primárně pro F1, ale už na něj zavítaly také jiné série – MotoGP, WEC, NASCAR a další. Okruh má 20 zatáček a délku 3,426 km. Foto: Gustavo GirardelliOwn work This W3C-unspecified vector image was created with Inkscape., CC BY-SA 2.0 Zdroje: Wikipedia, F1, bleacherreport.com