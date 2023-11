Závodu v Las Vegas se nemohu dočkat. Když máte fungující auto, máte úplně jinou energii, říká Alonso

Fernando Alonso se o uplynulém víkendu v Brazílii vrátil na pódium, čímž přerušil sérii méně úspěšných závodů.

Fernando Alonso vstoupil do letošní sezony nad očekávání dobře, když v úvodních osmi závodech získal šest pódiových umístění. Poté však Aston Martin postihl pokles formy a vyjma počasím ovlivněné GP Nizozemska se v následujících 11 závodech Španěl podíval mezi tři nejlepší pouze jednou.

O uplynulém víkendu se však Alonso se svým týmem vrátil tam, kde byl v první polovině sezony – tedy do boje o umístění na stupních vítězů. Po velkém souboji se Sergiem Pérezem nakonec Alonso dojel třetí, a nechal tak zapomenout na dva výpadky v předešlých dvou velkých cenách.

Pro dvojnásobného šampiona F1 z let 2005 a 2006 šlo o velmi povzbudivý výsledek. Je to znát i z jeho výroků, protože zatímco po nedávné GP Mexika hovořil o tom, že do konce sezony ztratí několik pozic v šampionátu jezdců, nyní je rodák z Ovieda podstatně optimistější.

„Měl jsem obavy, co se posledních závodů i závěřečné fáze šampionátu týká, o tom není pochyb,“ přiznal Alonso na tiskové konferenci po GP São Paula.

„Nyní se ale už nemohu dočkat závodu v Las Vagas. Energie je úplně jiná, když máte fungující vůz,“ pokračoval závodník Astonu Martin, který se v Brazílii vrátil zpět na průběžné čtvrté místo v šampionátu.

Stáj ze Silverstone se před brazilskou GP trápila tím, že se ji nepodařilo optimalizovat vylepšení, která na svůj vůz nasazovala. Ostatně i Lando Norris z konkurenčního McLarenu se podivil nad tím, že Aston Martin s každým upgradem zpomalí.

Pro závod na Interlagosu se však Aston Martin vrátil k několika starším dílům, a ty v kombinaci s vybranými novninkami zafungovaly.

Alonso proto věří, že si Aston Martin znovunalezenou formu udrží i pro zbylé dva závody letošní sezony.

„Myslím, že v týmu jsme pochopili několik věcí a směr, kterým se máme ubírat. Do závodu v Brazílii jsme vkládali určité naděje a ukázalo se, že byly správné. Tak proč bychom nyní nemohli být konkurenceschopní i v posledních dvou závodech...,“ dodal Alonso.