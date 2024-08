Závodníky čeká v Zandvoortu boj s větrem. Může dosáhnout rychlosti až 80 km/h

Ačkoliv se to na první pohled možná nezdá, vozy F1 jsou kvůli své aerodynamice velmi citlivé na silný vítr. Ten v krajním případě může vůz rozhodit natolik, že jezdec havaruje. Připomenout můžeme například nehodu Fernanda Alonsa z testů v Barceloně v roce 2015.

Španěl tehdy havaroval a následně musel vynechat i úvodní závod v Austrálii, přičemž jako důvod nehody McLaren označil právě silný náraz větru.

Podle předpovědi na zítřejší den pro Zandvoort, kde se pojedou první dva tréninky před GP Nizozemska, se zdá, že se jezdci budou muset vyrovnat s nepříjemnými poryvy větru, který by mohl dosáhnout rychlosti až 80 km/h.

Během čtvrtka se k možným problémům s větrem vyjádřilo hned několik jezdců. Jedním z nich byl i Lando Norris, který přiznal, že má se silného větru obavy.

„Je to mnohem složitější, než si lidé myslí. Řekl bych, že i když vítr fouká rychlostí 20 až 25 km/h, už je to hodně. Ostatně i když je bezvětří do 10 km/h, rozdíl zaznamenáte,“ nechal se slyšet závodník McLarenu, kterého cituje Autosport.

„A když je to náročné při rychlosti větru 25 km/h, tak co pak teprve, když jeho rychlost bude 40, 50, 60, 70, 80 km/h... Něco takového jsem ještě nezažil. Samozřejmě to může být dost nebezpečné, protože když vjedete do zatáčky určitou rychlostí, zde se to týká třeba sedmé, tak takový vítr auto rozhodí,“ popsal Norris a dodal:

„S něčím takovým jako jezdec nic nezmůžete. Skončíte v kačírku nebo ve zdi. Nevím, co mám čekat.“