Závodní simulace byla neuvěřitelná, říká o Astonu Martin Pedro de la Rosa

Bude Aston Martin černým koněm sezóny? Někteří novináři řadí Aston Martin dokonce na třetí místo za Red Bull a Ferrari a před Mercedes.

„Říct, že jsme třetí nejrychlejší tým, je hodně odvážné. Nejsem si jistý,“ řekl De la Rosa v podcastu F1 Nation. Španěl v současné době pracuje pro Aston Martin jako jeho ambasador, takže k datům týmu má blízko.

„Je těžké něco říct, dokud se nedostaneme do kvalifikace. Je těžké soudit podle časů jednotlivých kol, ale pokud se podíváte na simulace závodu, které provedli všichni, a na které se musíme zaměřit, abychom mohli posoudit výkonnost jednotlivých týmů, byli jsme opravdu rychlí.“

„Simulace závodu, kterou Fernando předvedl večer v době, kdy se bude v podstatě závodit, byla neuvěřitelná.“

„Jeho degradace byla minimální. Nebyl nejrychlejší, ale pravděpodobně to byl jeden z vozů, který měl nejmenší degradaci.“

„I my musíme mířit vysoko. Nemůžeme pořád hrát na to, že nás všechny týmy porazí. Jsme ambiciózní, chceme mít pocit, že práce, kterou všichni v továrně odvedli, má význam... třetí tým, čtvrtý tým... uvidíme. V každém případě to byl velmi zajímavý test. Jako tým jsme se toho hodně naučili, ale jsem si jistý, že všechny týmy se s novými předpisy a novým nastavením světlé výšky hodně naučily.“.

„Při testování je to vždy stejné – jedete tam a tři dny jezdíte dlouhé jízdy, krátké jízdy, jezdíte s pěti různými směsmi.... O soupeřích nevíte nic, můžete jen říct, jak jste na tom ve srovnání s minulou sezonou.“