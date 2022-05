Závodní rychlost Red Bullu je dobrá, ujišťuje Verstappen

Max Verstappen (3./5.)

Nizozemský závodník v prvním i druhém tréninku na nejrychlejšího Leclerca ztratil přesně 336 tisícin. Stačilo to na třetí, respektive páté místo. Verstappen však nesouhlasí s domněnkami, že by Red Bull mohl být v Barceloně až třetím nejrychlejším týmem.

„Celkově to byl povedený den. Závodní simulace vypadají slibně, takže jsme spokojeni. Potřebujeme jen najít nějaký kompromis. Jistou výzvu představují vysoké teploty, navíc bychom se měli zrychlit v časech na jedno kolo.

Práce s pneumatikami tu není úplně snadná, musíme to ještě vyladit. Alespoň však víme, že počasí by zítra mělo být stabilní. Zítra pojedu naplno a uvidíme, kam nás to vynese,“ slibuje Verstappen.

Sergio Pérez (nejel/7.)

Mexický závodník v prvním tréninku přenechal kokpit estonskému mladíkovi Jüri Vipsovi. Testovací jezdec Red Bullu byl nejpomalejší. Pérez přiznal, že ztracený čas kvůli vynechání prvního tréninku znamená jistý handicap.

„Všechno je trochu hektičtější, když vynecháte trénink. Odpoledne jsem se snažil nabírat rychlost a zažil jsem si degradaci pneumatik. Znamená to, že máte víceméně dvě kola na sadu, víc vám zdejší trať nedovolí. V prvním kole nalézáte správný balanc, ve druhém zrychlujete, ale pak zase rychle přicházíte o přilnavost.

Povedlo se mi získat nějakou představu, jak si vedeme v závodních podmínkách. Přes noc se nám snad podaří vymyslet, jak bychom mohli zítra bojovat o pole position,“ věří Pérez.