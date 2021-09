Závodní rychlost podle Capita nejlépe ukazuje zlepšení Williamsu

Po 15. místě v kvalifikaci se George Russell dokázal v závodě dostat na deváté místo a získal body ve třetím z posledních čtyř závodů. Těsně za bodovanou desítkou skončil v Monze jeho týmový kolega Nicholas Latifi.

V dosavadních závodech letošní sezóny přitom Williams zářil zejména v kvalifikacích. Russell pravidelně postupoval do druhé části kvalifikace a objevil se i mezi deseti nejrychlejšími, v závodním tempu ale jeho williams nestačil a Brit, který bude od příštího roku závodit vedle Lewise Hamiltona za Mercedes, se propadal pořadím.

Závod v Monze ale podle Capita ukázal zlepšení. „Podle mě je dobré mít body, je ale skutečně dobré sledovat, že můžeme závodit s alpiny a astony martin,“ řekl Capito pro Autosport.

„To je opravdu dobré. Na začátku sezóny bychom si to nepomysleli. Opravdu působivé bylo podle mě také zlepšení, kterého jsme dosáhli od pátku přes sobotu až do závodu, což je nejdůležitější. Je fajn získat body, potřebovali jsme ale také štěstí, když se vyřadili dva kluci vpředu. Bez toho bychom neměli tyto body,“ připomenul Capito kolizi Maxe Verstappena s Hamiltonem.

Podle Capita je náročné předpovědět, které další okruhy ve zbytku letošní sezóny budou Williamsu vyhovovat, jelikož oproti minulému ročníku se tým výrazně zlepšil.

„Nikdy takhle nepřemýšlím, protože když porovnáte loňský a letošní rok, poměrně hodně se to změnilo. Pokud jedete na okruh a už přemýšlíte, jestli jste dobří nebo ne, pak máte pocit, že je to obtížnější.

„Musíte se tedy soustředit na každou trať a od pátku odvádět tu nejlepší práci. Jsem ale celkem spokojen s tím, jak se zlepšujeme v průběhu víkendu od pátku až do samotného závodu. Opravdu se soustředíme na závod a získávání bodů, a když vidíte, že to funguje, je to docela dobré.“

Capito také vyzdvihl výkon Latifiho, který měl v Itálii smůlu s načasováním zastávky v boxech a výjezdu safety caru.

„George měl na safety car štěstí, Nicky naopak smůlu. Nicky odvedl skvělý závod. Do boxů zajel těsně před safety carem, takže měl celkem smůlu, protože jezdil daleko před Georgem, a mohl si udržet tu pozici,“ řekl Capito na adresu Kanaďana.

„Je opravdu silný, zlepšuje se. Teď musíme tlačit, abychom udrželi jeho sebevědomí, protože měl opravdu dobré víkendy, ve srovnání s Georgem měl ale docela smůlu. Doufám, že nyní bude mít nějakou dobu štěstí na své straně.“