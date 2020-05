Závodit bez diváků bude horší než testovat, říká Hamilton

Vedení formule 1 kvůli pandemii koronaviru již zrušilo nebo odložilo prvních deset závodů letošní sezóny. Podle současného plánu Liberty Media, která F1 vlastní, by sezóna měla začít na začátku července v Rakousku.

Je téměř jisté, že pokud se závody uskuteční, budou se konat před prázdnými tribunami bez diváků. Tento scénář již potvrdili pořadatelé v Rakousku, Velké Británii, Maďarsku a Španělsku.

„Vytváří to ve mně pocit prázdnoty, jelikož fanoušci jsou těmi, kdo dělá ten závod. Čím více fanoušků tam je, tím lepší je třeba na Silverstonu nebo v Monze atmosféra, teď to bude prázdné,“ řekl Hamilton.

„Ale je skvělé, že dostávám zprávy od lidí z celého světa, kteří bojují s tímto obdobím a nemají možnost sledovat sport, což ukazuje, jak je sport v životě lidí důležitý. Všechny nás to spojuje, je to vzrušující a podmanivé.

„Nevím, jak vzrušující bude pro diváky sledovat to v televizi, bude to lepší, než nic, pro nás to ale bude jako testy, možná ještě horší. Při testovacím dni není mnoho diváků, kteří se přijdou podívat, ale stále nějací jsou. Teď tam ale nebudete mít nikoho a když pojedete, uvidíte jen prázdné tribuny.

„Ale závody jsou závody a nemyslím si, že už máme dost času na to, abychom skutečně dostali z našich vozů veškerý potenciál, takže se těším, až se vrátíme. Opravdu, opravdu mi to chybí,“ dodává Brit.

Foto: Getty Images / Mark Thompson