Závodění v F1 Academy je hektické, ale užívám si to, tvrdí pilotka s českými kořeny Nicole Havrda

Přestože závodí pod kanadskou vlajkou a jejím domovem je Vancouver, může se nová účastnice ryze dívčího šampionátu F1 Academy Nicole Havrda částečně považovat i za českou závodnici. Má totiž české rodiče a i pas (samozřejmě vedle toho kanadského).

Český motorsport tak má díky ní nepřímo první českou zástupkyni v seriálu, jehož cílem je výchova nadějných pilotek pro velký motorsport.

„Upřímně řečeno, všechno je to velmi hektické, musím si hodně zvykat. Je tu tolik lidí, spousta fanoušků, prostě všechno, včetně médií. Je to docela šílené, ale užívám si to. Je v tom sice dost učení, ale jinak je to zábava a je to parádní,“ zhodnotila v Miami svoji dosavadní účast v F1 Academy Nicole Havrda v rozhovoru pro F1sport.

Jezdkyně sice v dívčím seriálu řídí pomalejší vůz, než na jaký je zvyklá ze svého působení v americké regionální formuli, ale na druhou stranu jsou pro ní velkou novinkou okruhy, které mají zcela odlišný charakter než ty, na nichž obvykle závodí ve Spojených státech.

A je jedno, zda šlo o čínský Šanghaj či rychlou saúdskoarabskou Džiddu.

„V Americe jsou všechny okruhy hodně hrbolaté, trochu jako v IndyCar. Nové okruhy, které poznávám, jsou ale super. Městský okruh v Džiddě byl šílený, opravdu rychlý, navíc se kvalifikace jela v noci,“ poznamenala 19letá pilotka, jejímž maximem v F1 Academy je po třech odjetých víkendech dvanáctá příčka.

Kanadsko-česká závodnice by to však ráda brzy změnila a dosáhla na body, které náleží prvním deseti v hlavním závodě, případě první osmičce v prvním závodě víkendu či vítězce kvalifikace.

„Samozřejmě bychom rádi získali nějaké body, myslím, že je to v tuto chvíli nejdůležitější cíl. Konkurence je zde opravdu těžká, ale tak to má být. Některé jezdkyně navíc jezdí již druhým rokem, zatímco jiné hodně testují, což bohužel není můj případ, protože mám omezený rozpočet,“ uveda dále Havrda, kterou příště čeká domácí závod, protože se pojede při GP Kanady v Montrealu.

„Očekávám sice déšť, ale jinak jsem velmi ráda, že mám v kalendáři domácí závod. Myslím, že to bude velké...Předpokládám zájem médií a jsem rovněž nadšená, že tam bude spousta lidí, které znám,“ těší se pilotka, která v F1 Academy závodí pro tým Hitech Grand Prix.

Havrda zároveň nevylučuje, že by do budoucna mohla hájit barvy České republiky – v tomto ohledu je však pragmatická.

„Mám české kořeny, vzhledem k tomu, že jsou oba mojí rodiče Češi, a stejně tak i bratr. Já se narodila v Kanadě až poté, co se tam přestěhovali. Nyní závodím pod kanadskou vlajkou, protože tam bydlím, ale třeba jednou na mém voze bude česká vlajka. Záleží ale také na sponzorech a dalších okolnostech,“ vysvětlila závodnice, která má do budoucna jasný cíl:

„Chci to dotáhnout co nejdál, ať už je to kdekoli. Mohla by to být F1, můžou to být závody IndyCar, vozů GT či LMP. Jediné, na čem mi záleží, je stát se profesionální závodníci a dostávat regulérní plat.“