Závod zkrátil systém, který měl zajistit, že závod nebude zkrácen

Možná si ještě pamatujete na Velkou cenu Kanady 2018, ve které Supermodelka Winnie Harlowová odmávala konec závodu o kolo dříve, než měla. Nebyla to její vina. Došlo k nedorozumění mezi ředitelstvím závodu a člověkem na boxové zdi, který Harlowové řekl, aby mávala a tak mávala...

F1 má ve zvyku na každý problém, který se objeví jednou za dlouhou dobu nebo i poprvé, reagovat zavedením opatření. Od letošního roku ohlašuje oficiálně konec závodu digitální šachovnicová vlajka na cílové rovince (článek 43.1 Sportovních pravidel) – na obrázku výše je z letošního Red Bull Ringu. Klasický prapor se používá také, ale jen jako doplňek.

Chyba systému zapříčinila, že se panel rozsvítil dříve, než měl. FIA pak musela postupovat podle 43.2, který říká, že pokud byl konec závodu signalizován z jakéhokoliv důvodu dříve, než před uplynutím předepsaného počtu kol nebo času, bude závod považován za ukončený v okamžiku, kdy vedoucí vůz naposledy překročil cílovou čáru před vydáním signálu. V tomto případě tedy v předposledním kole.

Díky tomu si Sergio Pérez odvezl ze závodu body, přestože v závěru závodu boural.

FIA zahájila hned po závodě vyšetřování. „Z toho, co jsme viděli, je to systémová chyba,“ řekl Masi. Je to něco, co musíme prozkoumat.“ Masi nechtěl spekulovat o přesné příčině.

„Některé týmy se ptaly, proč byl signál vydán příliš brzy. Dokud jsme nemohli potvrdit, že Valtteri skutečně dostal signál, bylo několika týmům do rádia doporučeno pokračovat v závodě na plánovanou vzdálenost.“

„Takže to byla chyba systému. O jakou část přesně šlo vám tady a teď nedokážu říct. Je to něco, na co se podíváme a napravíme to.“

Vettel pokračoval do cíle

Sebastian Vettel, který měl za svými zády Hamiltona, pokračoval až do cíle. „Z pohledu jezdce to bylo jasné: šachovnicová vlajka nebyla vyvěšena,“ popisuje jezdec Ferrari situaci v kole 52. „Máme ceduli na boxové zdi, která nás informuje o počtu kol a vidíme je na našem displeji na volantu.“

„Prostřednictvím týmového rádia mi bylo také sděleno, že je ještě jedno kolo, ačkoliv došlo k určitému zmatku, protože systém již zobrazoval šachovnicovou vlajku. Nevím přesně, co se stalo, ale pravděpodobně nejsem jediný, kdo byl dnes horlivý,“ usmál se Vettel v narážce na ulitý start, který nakonec stewardi nepotrestali.

